Ліквідація Лукашенка. План Путіна

Чим швидше Лукашенко віддасть наказ про вторгнення, тим швидше Путін його усунить

Білоруський план Путіна

Лукашенко, як головнокомандувач білоруської армії, віддає злочинний наказ своїм лояльним, елітним частинам розпочати вторгнення в Україну, впевнений у тому, що він виконав волю президента Росії Путіна. Після цього Кремль організує смертельний замах на президента Лукашенка, звинувативши в цій акції українців, які нібито мстять білоруському президентові за його наказ вторгнутися в Україну.

Білоруські частини, які опинилися в Україні, не можуть відразу, без наказу свого президента, повернуться назад і змушені вступити в бій з українською армією.

А Путін замість загиблого Лукашенка ставить на його посаду президента Білорусії звичайну кремлівську маріонетку.

Тож чим швидше хитрий Лукашенко віддасть наказ про вторгнення своїх вірних військ в Україну, тим швидше Путін включить свій план «Б» про усунення Лукашенка – він Кремлю більше не потрібен.

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Джерело: блог Віктора Небоженка

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