Ліквідація Лукашенка. План Путіна
Білоруський план Путіна
Лукашенко, як головнокомандувач білоруської армії, віддає злочинний наказ своїм лояльним, елітним частинам розпочати вторгнення в Україну, впевнений у тому, що він виконав волю президента Росії Путіна. Після цього Кремль організує смертельний замах на президента Лукашенка, звинувативши в цій акції українців, які нібито мстять білоруському президентові за його наказ вторгнутися в Україну.
Білоруські частини, які опинилися в Україні, не можуть відразу, без наказу свого президента, повернуться назад і змушені вступити в бій з українською армією.
А Путін замість загиблого Лукашенка ставить на його посаду президента Білорусії звичайну кремлівську маріонетку.
Тож чим швидше хитрий Лукашенко віддасть наказ про вторгнення своїх вірних військ в Україну, тим швидше Путін включить свій план «Б» про усунення Лукашенка – він Кремлю більше не потрібен.
Джерело: блог Віктора Небоженка