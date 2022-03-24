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    Суд у Москві визнав плакат «Фашизм не пройде» дискредитацією військ РФ

    Московський суд виніс дивне рішення за антифашистський плакат - Суд у Москві визнав плакат «Фашизм не пройде» дискредитацією військ РФ
    Московський суд виніс дивне рішення за антифашистський плакат

    Московський суд оштрафував активістку, що вийшла на одиночний пікет

    Тверський районний суд Москви визнав плакат «Фашизм не пройде» дискредитацією збройних сил Росії. Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

    Суд оштрафував активістку Ганну Кречетову на 50 тисяч рублів за одиночний пікет із відповідним плакатом за адміністративною статтею про дискредитацію російських військових (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

    «Зміст наочної агітації явно виражений негативним ставленням до збройних сил Російської Федерації», - йдеться в матеріалах справи.

    Фото матеріалів справи

    Фото матеріалів справи

    Крім того, згідно з рішенням суду, вираз «фашизм не пройде» є «публічним закликом перешкоджання використання ЗС РФ у зазначених цілях, які проводять спеціальну операцію на підставі рішення верховного головнокомандувача ЗС РФ».

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    Теги: росія окупанти суд війна Україна окупація #stoprussia
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    Суд у Москві визнав плакат «Фашизм не пройде» дискредитацією військ РФ