Білорусь обмежила імпорт українських товарів

Під ліцензування підпадають: продукти харчування, напої, будівельні матеріали, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі

Наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі

Білорусь запровадила на шість місяців режим індивідуального ліцензування для імпорту низки українських товарів. Про це написав торговий представник України Тарас Качка на сторінці у Facebook.

«За оперативною інформацією, Білорусь запровадила режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів: кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір і упаковка, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для сіяння, пральні машини та меблі», – написав він.

За даними Качки, таке рішення Ради міністрів Білорусі затвердила від 26 травня. Воно набуде чинності через 10 днів після публікації.

Торговий представник України заявив, що такі дії є необґрунтованими та дискримінаційними, бо режим індивідуального ліцензування означає «ручне управління ввезенням української продукції до Білорусі».

Він додав, що наразі Кабмін проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

Тим часом, Україна і Словаччина домовились активізувати двостороннє співробітництво. «Сьогодні ми узгодили необхідність активізації нашого двостороннього співробітництва. Проведення чергового п'ятого засідання українсько-словацької змішаної комісії з питань економічного, промислового, науково-технічного співробітництва стане важливим кроком в оцінці стану торгівлі між нашими країнами», – сказав прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім того, сторони домовилися максимально використати транзитний потенціал країн.

Також Шмигаль зазначив, що для обох країн важливим є запровадження спільного прикордонного та митного контролю на кордоні.

Читайте також: