Рух Чесно запускає онлайн-виставку пропаганди проросійських партій

У реєстрі держZрадників руху Чесно вже майже 600 зрадників та колаборантів. І список постійно поповнюється

У виставці зібрані як класичні борди та мерч, так і креативний чорний PR

Після заборони судом 13 проросійських партій Рух ЧЕСНО вирішив нагадати, як агітували та які наративи просували тепер уже незаконні в Україні політичні сили.

В онлайн-виставці «Проросійська партіє, йди нах*й» зібрані приклади агітації різних часів – від перших спроб комуністів та соціалістів на початку 2000-х просувати пострадянську ідеологію та «рускій мір» і до плакатів проросійських політиків, які українці могли бачити на своїх вулицях аж до 24 лютого 2020 року включно.

У виставці зібрані як класичні борди та мерч, так і креативний чорний PR чи зіпсована агітація, яка показує як насправді ставилися до проросійських сил українські патріоти в різні часи нашої Незалежності.

«У нашій колекції не лише сама агітація, а й реакція на неї аудиторії. Наприклад, коли вся Україна була завішана білбордами на підтримку Євгена Мураєва, де він «говорив», що «тут наша земля», і пропонував свою «формулу країни», свідомі українці з різних регіонів неодноразово обливали їх фарбою. І, звісно, у виставці ви знайдете ще чимало крінжових експонатів з різних часів, які показують несмак проросійських політиків і сьогодні сприймаються геть в іншому світлі, ніж раніше», – розповідає головна редакторка Руху ЧЕСНО Ірина Федорів.

Свідомі українці з різних регіонів неодноразово обливали фарбою рекламні борди партії Мураєва

Показово, що попри мільйонні вливання, партія Мураєва змогла набрати лише 6 мандатів на місцевих виборах. А низка проросійських проєктів втрачала підтримку громадян після одного циклу виборів.

«Головна мета виставки – не просто поділитися прикладами агітації заборонених нині партій, а показати, що роками їхні меседжі нічим не відрізнялися від тих, з якими 24 лютого в Україну прийшли ворожі війська. І більшого підтвердження, що всі ці 30 років заборонені партії працювали на росію, годі й шукати. На жаль, заборона партій не перешкоджає цим же проросійським політикам балотуватися знову і створювати нові проєкти під вибори. Тому ми наполягаємо на тому, що держзрадників та колаборантів мають притягнути до відповідальності», – пояснює лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Нагадаємо, у Реєстрі держZрадників Руху ЧЕСНО вже майже 600 зрадників та колаборантів. І ми продовжуємо наповнювати Реєстр. Тож усі, хто має інформацію про співпрацю політиків, правоохоронців, суддів чи медійників з ворогом, можуть поділитися нею з нами – заповнити форму за посиланням або написати на пошту [email protected].

Джерело: ЧЕСНО