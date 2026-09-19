Буданов привітав таємничого генерала української розвідки (фото)

За словами Буданова, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму

Голова Офісу президента поділився знімком іменинника

Голова Офісу президента Кирило Буданов привітав із днем народження бойового генерала української розвідки. Імені військового він у своєму дописі не назвав, повідомляє «Главком».

«Сьогодні свій день народження святкує справжній бойовий генерал української розвідки – побратим, фахівець, державник», – написав Буданов у Telegram.

Також голова Офісу президента поділився фото іменинника. На ньому кремезний чоловік у формі, кепці, темних окулярах та захисній бандані, яка закриває нижню половину обличчя. Він стоїть спиною та тримає в руках автомат. Навпроти генерала також чоловіки в одностроях, зі зброєю. На головах у них тюрбани, а довкола – пісок.

За словами Буданова, життя і служба генерала є прикладом найвищого професіоналізму. Голова Офісу президента також побажав військовому «міцного здоров’я, невичерпного ресурсу, нових успішних операцій та нашої спільної Перемоги».

Завершив Буданов привітання словами: «Честь! Слава Україні!».

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов опублікував привітання із Днем рятівника. За його словами, завдяки роботі рятувальників українські міста продовжують жити навіть після російських обстрілів.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливе замороження війни по лінії фронту до настання зими.