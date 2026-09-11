Венс контактував із військовими командувачами щодо оцінки війни з Іраном – NYT

Отримані дані викликали у віцепрезидента США сумніви стосовно шансів на успіх у війні проти Ірану

Віцепрезидент США Джей Ді Венс навесні та влітку 2026 року здійснював прямі дзвінки американським військовим командирам на Близькому Сході, в Європі та Азії, аби отримати їхні реальні оцінки щодо перебігу конфлікту з Іраном до того, як вони пройдуть узгодження в Пентагоні. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Отримані відомості викликали у політика глибокі побоювання стосовно загальної стратегії та шансів на успіх, оскільки оцінки підтвердили готовність іранського уряду витримувати значні тиск і випробування заради власного збереження. У ході розмов детально обговорювалися цілі та тактика війни, потенційні втрати, дії Ірану в Ормузькій протоці та ступінь адаптації його сил.

Командувачі повідомили Венсу про критичне виснаження складських запасів США через передачу зброї на Близький Схід, що негативно впливає на спроможність стримувати Китай, Росію та Північну Корею.

Наприкінці весни на одному з театрів бойових дій залишалося менше 100 ракет-перехоплювачів Patriot, а запаси високоточних ударних ракет досягли найнижчих історичних показників. Отримані висновки віцепрезидент використовував під час приватних обговорень із Дональдом Трампом, який також отримував подібні звіти від голови Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна.

Водночас Трамп гостро реагував на витоки цієї інформації у ЗМІ, називаючи журналістів «зрадниками», після чого в Пентагоні розпочалися перевірки посадовців на поліграфі через побоювання, що дані про дефіцит озброєнь можуть стати сигналом слабкості для геополітичних опонентів.

Як відомо, високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа обговорили можливість того, що війна з Іраном затягнеться до завершення його президентської каденції та навіть триватиме після приходу наступного глави Білого дому.

За даними The Wall Street Journa, відповідні дискусії відбувалися за участю Трампа в Овальному кабінеті та Ситуаційному центрі Білого дому. Серед посадовців, які брали участь в обговореннях, були віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та інші високопоставлені представники адміністрації.

Нагадаємо, що 9 вересня Сполучені Штати знищили п’ять іранських нафтових танкерів після двох спроб Корпусу вартових Ісламської революції атакувати американський військовий корабель балістичними ракетами. На тлі ескалації Brent наблизилася до $100 за барель.