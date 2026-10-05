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Американський тренер Джессі Марш пояснив, чому у світі ненавидять США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Американський тренер Джессі Марш пояснив, чому у світі ненавидять США
Джессі Марш: Ми вважаємо, що до нас повинні ставитися якось інакше, просто тому, що ми американці
фото: Х/RBLeipzig

Джессі Марш: Нас, американців, із самого дитинства нашпиговують пропагандою

Головний тренер збірної Канади з футболу американець Джессі Марш прокоментував відміну червоної картки форвард американської збірної Фоларіна Балогуна, отриманої в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026 року проти Боснії та Герцеговини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Скасування червоної картки дозволило форварду вийти на поле у ​​матчі 1/8 фіналу проти Бельгії.

«Нас, американців, із самого дитинства нашпиговують пропагандою. Ми – країна номер один у світі, ми заслуговуємо на все, ми у всьому домінуємо, ми номер один у кожному аспекті життя. Це те, у чому нас переконували. Тому коли щось відбувається і ми відчуваємо, що не контролюємо ситуацію… Ми вважаємо, що до нас повинні ставитися якось інакше, просто тому, що ми американці. Це одна з тих речей, яка по-справжньому дратує решту світу в американцях. І самі американці цього не розуміють, якщо ніколи не виїжджають за межі своєї країни.

Тому, коли винесли рішення у справі Балогуна, я відчув, що подібне ніколи не трапилося б у жодній іншій країні світу – і саме за це всі навколо і ненавидять Америку. Так воно й виявилось. США чудово провели Чемпіонат світу, справи йшли добре. І все це змінилося в одну мить. Але чи вважаю я, що річ у корупції та несправедливості? Проблема в тому, що футбол і так загруз у подібних речах», – заявив Марш.

Нагадаємо, що Північна Ірландія упевнено перемогла Україну в Лізі націй. Суперники синьо-жовтих виявилися більш влучними, реалізувавши майже всі свої небезпечні моменти. 

Ліга націй УЄФА 2026/2027. Ліга В, група 2. Третій тур

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

  • Голи: Браун (9, 61), Прайс (22)

До слова, «Левом матчу» проти Північної Ірландії став Андрій Ярмоленко

Теги: футбол США чемпіонат світу

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