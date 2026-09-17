У Словаччині загорівся завод, що постачає снаряди Україні

Пожежа спалахнула на виробничому майданчику ZVS Holding, де виготовляють компоненти для артилерійських боєприпасів

У словацькому місті Снина сталася пожежа на виробничому майданчику компанії ZVS Holding, яка виготовляє компоненти для боєприпасів, зокрема корпуси 155-мм артилерійських снарядів, що постачаються Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані hnonline.sk.

За попередніми даними, займання почалося близько опівдня на даху будівлі під час ремонтних робіт. Їх виконувала стороння підрядна компанія.

Працівників підприємства евакуювали. Ніхто не постраждав. Пожежу вдалося локалізувати приблизно за дві години, після чого рятувальники продовжили роботи на місці.

Через інцидент виробництво на пошкодженому об'єкті тимчасово призупинили. Представник Czechoslovak Group Андрей Чіртек заявив, що масштаби збитків та причини пожежі ще мають встановити.

Підприємство спеціалізується на виробництві боєприпасів і компонентів для артилерії, танків, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Зокрема, завод у Снині виробляє корпуси для 155-мм артилерійських снарядів.

Місцева влада на час гасіння закликала мешканців не наближатися до підприємства та за можливості обмежити перебування на відкритому повітрі.

Пожежа у Словаччині сталася через кілька днів після займання на складі болгарської оборонної компанії Emco, продукція якої також постачається Україні. У Болгарії правоохоронці розглядають кілька версій причин тієї пожежі, зокрема можливий умисний підпал. Водночас жодних даних про диверсію на словацькому підприємстві наразі немає.