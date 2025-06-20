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Швейцарія готується скасувати захист для біженців з України

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Швейцарія готується скасувати захист для біженців з України
Швейцарія хочее змінити правила для біженців з України
фото: newsru.com

Федеральна рада незабаром ухвалить рішення про обмеження статусу захисту S для українських біженців у Швейцарії

Цього тижня Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію про повне скасування статусу захисту S, стверджуючи, що значні частини української території були врятовані від бойових дій і можуть вважатися стабілізованими. Про це пише «Главком» із посиланням NZZ.

У травні понад 69 тис. осіб у Швейцарії мали статус захисту S. Від початку 2025 року було подано близько 3300 нових заяв, тоді як на батьківщину повернулися лише приблизно 2600 людей.

Кантони й муніципалітети зобов’язані надавати житло більшості осіб зі статусом S. Попри поступове зростання рівня зайнятості серед українців, дві третини все ще не можуть забезпечити себе самостійно.

Торік швейцарський парламент закликав до суворішого підходу до біженців. Обидві палати підтримали ініціативу члена Ради кантонів від Санкт-Галлена Естер Фрідлі, яка передбачає обмеження доступу до захисту S. Згідно з новими критеріями, українці, які не проживали в регіонах, де точаться бойові дії або які були (частково чи повністю) окуповані Росією, не матимуть права на статус. Водночас ці зміни не стосуються тих, хто вже отримав захист – таке рішення ухвалив парламент.

Федеральна рада Швейцарії має визначити, які регіони України вважатимуться безпечними, а які – ні. Хоч у західних регіонах менше атак, там періодично відбуваються ракетні обстріли. Питання по регіонах мають вирішити до літніх канікул уряду.

Швейцарія не перша країна, яка вирішила обмежити захист для українців. Наприклад, Норвегія ще торік визнала 14 українських областей безпечними. Люди з цих регіонів не можуть автоматично отримати тимчасовий захист – їм треба подавати окрему заяву на притулок. Але ті, хто вже перебуває в Норвегії, отримали продовження захисту автоматично. Після змін нових заяв стало менше, але загальна кількість українців у країні майже не змінилася – їх там більше, ніж у Швейцарії, попри меншу кількість населення.

Що ж до Швейцарії, то місце походження українців почали фіксувати з липня 2022 року. Тому інформації про перші 40 тисяч людей немає. Але серед тих, чию область походження визначили, лише приблизно 6400 приїхали з регіонів, які Норвегія визнала безпечними. Більшість з них – із Київщини, яку зараз знову активно обстрілюють, тому вважати її безпечною важко.

Швейцарія потрапляє під критику через своє рішення

Обмеження статусу тимчасового захисту для українців навряд чи суттєво зменшить кількість людей, які потребують притулку. Більшість біженців все одно приїжджають з небезпечних регіонів, а навіть ті, хто не має права на захист S, можуть надалі подавати заяви на притулок. У результаті це може навіть збільшити навантаження на систему.

Крім того, Швейцарія має вигляд менш солідарної на тлі інших європейських країн. Наприклад, Норвегія активно підтримує Україну фінансово й військово – чого Швейцарія не робить через політику нейтралітету. Інші столиці Європи критикують Швейцарію за недостатню підтримку та «відсторонення» від війни.

Разом із тим, у ЄС розуміють, що якщо Росія піде в наступ і ситуація погіршиться, нова хвиля біженців неминуча – і Швейцарія, як і вся Європа, повинна буде знову реагувати.

До слова, мальовниче гірське селище на південному заході Швейцарії пропонує 20 тис. швейцарських франків (близько 21 тис. євро) людям, які погодяться туди переїхати.

Нагадаємо, Україна наближається до демографічної кризи через масовий виїзд молодих жінок. Поки чоловікам призовного віку виїзд заборонений, українки залишають країну і дедалі частіше не повертаються. 

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Теги: Швейцарія Європа українці житло притулок обмеження біженці

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