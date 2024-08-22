Україна не стала реальною правонаступницею УНР. І ось чому

22 серпня 1992 року сталася знакова подія в історії нашої держави

А ви знали, що в Україні теж була спроба здійснити транзит влади, спробувавши зробити нинішню Україну правонаступницею УНР?

І сьогодні 32 та річниця тих подій. Так от, 22 серпня 1992 року, останній президент УНР Микола Плав'юк передав тодішньому Президентові України Леонідові Кравчуку:

державні клейноди УНР

Грамоту Державного Центру УНР, в якій Україна, як держава української нації, визнавалася правонаступницею УНР.

Тобто, по факту, у 1992 ми могли оголосити, що історія надалі незалежності тягнеться з 1918…

На жаль, далі цієї декларації справа не пішла.

Теперішня держава Україна не стала реальною правонаступницею УНР.

Ми не визнали факту окупації України Росією протягом 1922-1991 років.

Правонаступництво передбачає успадкування певних обов'язків правонаступника щодо праводавця.

Стосовно УНР мало йтися про відновлення прав громадян УНР і їхніх нащадків, порушених московським окупаційним режимом в період окупації 1919-1992 років.

Проте ніхто в Україні цього й не думав робити.

На відміну від балтів. То можливо (?) вони і живуть зараз краще, що зберегли свою ідентичність та самобутність? А зберігши їх вони змогли побудувати успішну та сильну країну.