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Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Україна не стала реальною правонаступницею УНР. І ось чому

glavcom.ua
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Останній президент УНР Микола Плав'юк
скріншот: 5 канал

22 серпня 1992 року сталася знакова подія в історії нашої держави

А ви знали, що в Україні теж була спроба здійснити транзит влади, спробувавши зробити нинішню Україну правонаступницею УНР?

І сьогодні 32 та річниця тих подій. Так от, 22 серпня 1992 року, останній президент УНР Микола Плав'юк передав тодішньому Президентові України Леонідові Кравчуку:

  • державні клейноди УНР
  • Грамоту Державного Центру УНР, в якій Україна, як держава української нації, визнавалася правонаступницею УНР.

Тобто, по факту, у 1992 ми могли оголосити, що історія надалі незалежності тягнеться з 1918…

На жаль, далі цієї декларації справа не пішла.

Теперішня держава Україна не стала реальною правонаступницею УНР.

Ми не визнали факту окупації України Росією протягом 1922-1991 років.

Правонаступництво передбачає успадкування певних обов'язків правонаступника щодо праводавця.

Стосовно УНР мало йтися про відновлення прав громадян УНР і їхніх нащадків, порушених московським окупаційним режимом в період окупації 1919-1992 років.

Проте ніхто в Україні цього й не думав робити.

На відміну від балтів. То можливо (?) вони і живуть зараз краще, що зберегли свою ідентичність та самобутність? А зберігши їх вони змогли побудувати успішну та сильну країну.

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Джерело
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Теги: історія УНР держава Леонід Кравчук Україна

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Віктор Таран

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