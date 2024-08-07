Ситуація в Курську. Російські пропагандисти визнали катастрофу

Міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами ЗСУ

Російські пропагандисти визнають, що ситуація в Курській області доволі напружена, українські сили дійсно активно наступають і проводять військову операцію на території РФ. Про це пише так званий військовий кореспондент пропагандистської «Комсомольскої правди» Олександр Коц.

«Це навряд чи можна назвати «рейдом» чи терактом. Якщо у нас немає дипломатичного ходіння по канату, то це військова операція, яку Київ розпочав на території Російської Федерації. Не повномасштабне вторгнення вздовж усього кордону (хоча ще не вечір), але й не звичайні прикордонні розстріли.

Україна використовувала сили у більших масштабах, ніж у березні. Але, незважаючи на це, все ж таки на першому етапі вторгнення вона не досягла бажаних результатів. Взяти райцентр одним махом не вдалося. Резерви були негайно задіяні. Від цього ситуація не стає легшою. Тривають важкі бої», – пише пропагандист.

Росіянин проводить паралелі із заворушенням у Білгородській і Курській областях навесні і наголошує, що зараз все значно серйозніше. «Сьогодні ситуація інша – немає ні тік-токів, ні стягів манкуртів, але є цілком певні бригади ЗСУ, які зайшли на нашу територію. Не диверсійно-розвідувальна група, не загін терористів, а регулярні війська сусідньої держави. І вони цього не приховують», – йдеться у повідомленні.

Також міноборони країни-агресорки визнає, що в Курській області тривають бої з підрозділами Збройних сил України.

Зазначається, що це відбувається в районах, «безпосередньо прилеглих до російсько-українського кордону» і що «просування ворога вглиб території РФ не допускається».

Російські пабліки публікують карту розташування ЗСУ у Курській області

Раніше повідомлялося, що російські ЗМІ та влада країни агресорки не можуть дійти згоди у тому, що насправді відбувається у Курській області. Місцеві пабліки пишуть, що в населених пунктах Курської області зник зв'язок, губернатор закликає зберігати спокій, а місцеві жителі благають про евакуацію.

Нагадаємо, відучора російські пабліки повідомляють про досить стрімке просування ЗСУ в Курській області. Українська сторона зберігає мовчання. Тим часом російські ЗМІ повідомляють про те, що ЗСУ зайняли низку населених пунктів у Суджанському районі Курської області.