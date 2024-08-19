За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у 42 населених пункти після обстрілів

Енергетики продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження

З 12 по 18 серпня енергетикам ДТЕК вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 42 населених пунктів та повернути світло в оселі 52,8 тисячі родин Донецької та Дніпропетровської областей. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

Донеччина продовжує залишатися регіоном найбільш активних бойових дій, де постійно тривають ворожі артобстріли, ракетні, дронові та авіаудари. Енергетики продовжують відновлювати електромережі, щойно це стає можливим та військові надають дозвіл на проведення робіт. Минулого тижня їм вдалося відновити електропостачання у домівках 40,2 тисячі родин області, де тривають активні бойові дії.

Продовжує страждати від ворожих обстрілів і Дніпропетровщина, через що регулярно пошкоджуються електромережі, а мешканці області лишаються без світла. Тут з 12 по 18 липня ремонтним бригадам ДТЕК вдалося відновити низку пошкоджень мереж та повернути світло для 12,6 тисячі родин.

Енергетики ДТЕК роблять все можливе, щоб максимально швидко усувати пошкодження. Вони приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року ДТЕК Ріната Ахметова відремонтував понад 9,2 тис. км ліній електропередачі та оновив 3,3 тис. енергооб'єктів у рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.