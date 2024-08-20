Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги

Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги
Бізнес також називає скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги критичною помилкою для української економіки у цілому
фото: depositphotos.com

На думку експертів Асоціації, це рішення йде у розріз з європейською практикою – у ЄС таких класів більше, ніж в Україні зараз

Спільнота Європейської Бізнес Асоціації звернулася до енергетичного регулятора із проханням не підтримувати скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги. Експерти Асоціації вважають, що такий крок може серйозно вдарити по українських підприємствах.

«Наслідками прийняття даного рішення НКРЕКП стане зростання витрат ряду підприємств на електроенергію, що у подальшому, призведе до підвищення цін на продукцію, що робить продовження випуску ряду продукції економічно нерентабельним, що спричинить повну зупинку деяких виробництв», – попереджають у Європейській Бізнес Асоціації.

Бізнес також називає скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги критичною помилкою для української економіки у цілому. На думку експертів Асоціації, це рішення йде у розріз з європейською практикою – у ЄС таких класів більше, ніж в Україні зараз.

«Беручи до уваги переговори щодо вступу України до Європейського Союзу, бізнес вважає за необхідне вдосконалити систему класифікації споживачів за класами напруги, а не скасовувати її», – наголосили у ЄБА.

Нагадаємо, у липні НКРЕКП розглядала можливість змінити формування тарифів на розподіл електроенергії та скасувати поділ споживачів на класи за рівнем напруги. Однак, тоді Нацкомісія не підтримала це рішення. Зараз НКРЕКП знову повернулася до розгляду цього питання.

Читайте також: Financial Times: ЄС прогнозує складну зиму для українців
Теги: енергетика НКРЕКП бізнес електроенергія Україна переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

України підготувати та здійснити операцію, яка шокувала російського диктатор
Найгірший кошмар Путіна
17 серпня, 09:00
Про творчий дует Петриненка та Горобець ходило багато чуток
Тарас Петриненко ніжно привітав Тетяну Горобець із днем народження
27 липня, 12:00
Міжнародний день парашустиста відзначається 26 грудня, але в деяких державах, що колись входили до СРСР, це свято відзначають 26 липня
26 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 липня, 00:47
Артур Гриценко загинув під час артилерійського обстрілу ворога. Разом з ним полягли ще троє побратимів
У перші дні війни повернувся з Франції захищати Україну. Згадаймо Артура Гриценка
2 серпня, 09:00
Довіра до Зеленського залишається відносно високою
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
1 серпня, 15:18
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
Мережа несподівано відреагувала на операцію ЗСУ у Курській області: добірка мемів
7 серпня, 18:58
Маніш Гобін та Дмитро Кулеба домовилися про розширення співпраці між Сумським державним університетом і маврикійською Вайтфілд Бізнес-Школою
Україна уклала угоду про безвізовий режим з Маврикієм
8 серпня, 15:11
Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
Іран може відмовитися від атаки на Ізраїль – Politico
8 серпня, 03:17
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістичного удару
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала пів години
17 серпня, 13:31

Економіка

Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги
Бізнес просить НКРЕКП виступити проти скасування поділу споживачів електроенергії за класами напруги
Ексміністр закликав уряд змінити «меганеефективний» менеджмент «Укрзалізниці»
Ексміністр закликав уряд змінити «меганеефективний» менеджмент «Укрзалізниці»
Чи можуть адвокати захищати права військовозобов'язаних у ТЦК? Позиція омбудсмена
Чи можуть адвокати захищати права військовозобов'язаних у ТЦК? Позиція омбудсмена
Нардеп із ТСК щодо діяльності київської влади висловив претензії до Кличка
Нардеп із ТСК щодо діяльності київської влади висловив претензії до Кличка
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у 42 населених пункти після обстрілів
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло у 42 населених пункти після обстрілів
Зниження тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане гарним драйвером для економіки – експерт
Зниження тарифу на вантажні перевезення «Укрзалізниці» стане гарним драйвером для економіки – експерт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Ломаченко вдався до погроз через можливу заборону Московської церкви
55K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
41K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 серпня: ситуація на фронті
23K
«Наводив артилерію РФ на свій коледж»: підліток з Донеччини пояснив, чому став колаборантом
17K
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
Вчора, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua