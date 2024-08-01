Зарплата військовослужбовців: що змінилося з 1 серпня

Станом на серпень і до кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тис. грн

Згідно із Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів України № 704, грошове забезпечення військовослужбовців включає дві основні складові: посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років.

Станом на серпень і до кінця 2024 року мінімальна заробітна плата мобілізованого військовослужбовця становитиме 33 тис. грн. Ця сума складається з мінімального окладу солдата-строковика в розмірі 20 тис. грн та окладу за військовим званням у розмірі 13 тис. грн. Зазначені виплати не підлягають оподаткуванню військовим збором у розмірі 1,5%.

Військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження супротивника, отримують доплату у розмірі 100 тис. грн, навіть якщо вони не знаходяться в зоні бойових дій. Таку ж доплату отримують військові, які займаються розмінуванням територій поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України представило новий інструмент для військовослужбовців – онлайн-калькулятор грошового забезпечення. Цей зручний сервіс дозволяє військовим самостійно розрахувати свої виплати, враховуючи звання, стаж, умови служби та участь у бойових діях.