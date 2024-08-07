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Москва побоюється використання F-16 у Курській області – The Telegraph

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Москва побоюється використання F-16 у Курській області – The Telegraph
Російський диктатор Володимир Путін призначив віце-прем'єр-міністра Дениса Мантурова відповідальним за оборону Курської області
фото з відкритих джерел

Несподівана атака України в Курській області викликала паніку в Москві через можливе використання винищувачів F-16

Несподівані події у Курській області, що стали однією з найбільших атак на територію Росії з початку повномасштабного вторгнення, викликали серйозні побоювання у Москві. Як повідомляє The Telegraph, серед російських військових існує страх щодо можливого використання Україною винищувачів F-16 у цьому конфлікті.

За інформацією видання, операція була ретельно спланована, оскільки Україна завчасно підтягнула до кордону системи протиповітряної оборони. Ця атака стала несподіванкою для російського командування і викликала бурхливу реакцію серед військових, які звинувачують міністерство оборони у нездатності захистити регіон.

У відповідь на ситуацію, російський диктатор Володимир Путін призначив віце-прем'єр-міністра Дениса Мантурова відповідальним за оборону Курської області.

Нагадаємо, у ніч на 7 серпня дрони атакували чотири російські області: Білгородську, Курську, Воронезьку і Ростовську. У Воронежі пошкоджено будівлі, на Білгородщині знеструмлено 10 населених пунктів, у Курській області збивали ракети. Російське міноброни заявило, що вночі у Білгородській, Курській, Воронезькій і Ростовські областях було збито 11 дронів.

Читайте також: Точка «Ку». Чому Україна б'є по Курській області 
Теги: путін Україна диктатор

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