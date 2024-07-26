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Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня: обговорюватиме Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Спецпосланець Китаю вирушить у країни Глобального Півдня: обговорюватиме Україну
Лі Хуей обговорить з ключовими країнами Глобального Півдня поточну ситуацію в Україні
фото: xinhuanet.com

Китай направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії до Бразилії, ПАР та Індонезії

28 липня спецпредставник уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуей вирушить до Бразилії, ПАР та Індонезії. Він проведе консультацій щодо України. Про це на брифінгу заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, передає Укрінформ.

«Китай 28 липня направить спеціального представника уряду КНР у справах Євразії Лі Хуея до Бразилії, ПАР та Індонезії для проведення четвертого раунду човникової дипломатії з «української кризи» (Ред. – російська агресія проти України – ред.)», – повідомила Мао.

Мао Нін зазначила, що Лі обговорить з ключовими країнами Глобального Півдня поточну ситуацію в Україні та просування консультацій щодо миру.

«Наша мета – зробити внесок у деескалацію та створити умови для відновлення мирних переговорів», – наголосила дипломатка.

Речниця МЗС Китаю додала, що «криза» триває вже понад два роки, проте бойові дії продовжуються й існує ризик подальшої ескалації та розширення конфлікту, що непокоїть міжнародну спільноту.

«Китай є постійним членом Ради безпеки ООН, відповідальною великою державою. Наша країна завжди твердо сприяла політичному врегулюванню кризи», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до КНР з 2012 року.

На думку Державного департаменту США, завдяки візиту Кулеби до Пекіна влада Китаю зможе дізнатися безпосередньо від представника офіційного Києва про наслідки широкомасштабної війни РФ. Вашингтон підкреслює важливість такої комунікації.

Як повідомлялося, Україна готова вести переговори з російською стороною, однак лише за умови, що це буде чесний діалог. Поки що Київ не бачив цьому доказів. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з китайським колегою Ван І в Гуанчжоу.

Головною темою обговорення глав МЗС двох країн стало припинення російської агресії та можлива роль Китаю в досягненні миру. Кулеба висловив переконання, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль КНР як глобальної сили світу є важливою.

Український міністр також розповів китайському колезі про результати Саміту миру та кроки щодо впровадження Формули миру. В МЗС Китаю тим часом зазначають, що КНР і Україна «мають розглядати та планувати двосторонні відносини у довгостроковій перспективі».

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Теги: Китай Україна війна Бразилія Південно-Африканська республіка Індонезія

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