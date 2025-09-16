НАТО не готове до війни. Що робити Україні
НАТО та війна. Проблеми, які не можна ігнорувати
Минулого тижня ми всі обговорили ситуацію, коли для збиття двох десятків дронів Польща та її союзники по НАТО підняли в повітря все, що змогли, крім авіаносних груп, і в результаті збили чи то три, чи то чотири російські БпЛА.
Важко уявити собі, що б робили поляки, якби дронів було 200. Або 400. Не дай Боже. А на нас, бувало, летіло у два рази більше плюс ракети. Не обговорюю 4-5 статтю Статуту Альянсу. Не обговорюю політичну реакцію на знущальну провокацію РФ.
Вже писав про те, що червоні лінії в нашому випадку є досить гнучкою річчю, і зрозуміло, що улюблений путінський метод «на слабо» буде застосовуватися, щоб оцінити можливості, підготовку і реакції Альянсу.
Хоча, я думаю, що з реакціями все ясно. Поки висновки очевидні: на даний момент війська НАТО не готові вести війну з потенційними сучасними конвенційними методами. Ядерну війну вести можуть, а ось що стосується сучасних прийомів, які показали себе ефективними в російсько-українській війні, тут є проблеми.
І ці проблеми не можна ігнорувати. F-35 чудовий літак, але він не пристосований і малоефективний, коли треба збивати нешвидкісну низьколітаючу ціль. Це для прикладу.
Загалом, методи і прийоми повинні бути адекватними цілям і завданням війни. Технічно і економічно. Інакше програш і банкрутство неминучі. Про що я, власне?
Я маю на увазі реальний військовий союз, практично відродження у новій формі Великого Князівства Литовського, але без Білорусі. З нею все складно, доводиться виключити.
Наш бойовий досвід і вміння, польська економічна міць і численне населення, рішучість і порти Балтії – запорука союзу, який може мати шанси протистояти російським планам.
За підтримки Європи і зі зброєю США можна побудувати хоч якусь подобу сил стримування, на випадок якщо росіяни вирішать, що у них є шанс і план.
Поодинці полякам і балтійцям не вистояти. Якщо ми впадемо (хоч це малоймовірно, але я б такий варіант прораховував), то їх падіння – справа часу. Причому, не дуже тривалого.
Об'єднання ж сил, досвіду і можливостей в усіченому форматі «від можа до можа» дасть нам можливості, яких жодна зі сторін сьогодні не має.
Як на мене, це непоганий і цілком реальний Східний Альянс, що має масу можливостей для співпраці з союзниками в усіх сферах. Не факт, що є інший варіант, а про це варто подумати.
Коментарі — 0