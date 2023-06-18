Війна між Україною та Росією може тривати десятки років

Йде війна між цивілізаціями, між способами життя, між принципами...

Багато разів писав, що припинення активних військових дій, на якій фазі воно б не відбулося, не означатиме припинення конфлікту в цілому.

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Це не війна між народами, тому що росіяни – це не народ, не етнос – з нами воюють десятки етносів, які становлять населення кривої імперії. Це навіть не несформована політична нація – не було завдання її формувати. Заяви про нову спільність – радянський народ – пам'ятаєте? Смішно, правда? Завдання будь-якої імперії розділяти і правити, ні СРСР, ні нинішня Росія нічого іншого не робили.

Йде війна між цивілізаціями, між способами життя, між принципами, за якими раніше будувався і будуватиметься світ у майбутньому.

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Дозволю собі вельми фривольне, але наочне пояснення: світ шаманізму та ортодоксального православ'я воює зі світом Ілона Маска.

І той та інший світ далекі від ідеалу, недосконалі, можуть подобається чи не подобатися, але головне, що вони різноспрямовані за вектором розвитку та абсолютно несумісні.

Вибираючи бік у цьому конфлікті, країна обирає майбутнє своїх поколінь. Або вічне 17-е століття з цілями та ідеалами з варіаціями з айфонів чи ракет у деталях, або незрозуміле, не завжди симпатичне та звичне майбутнє.

Будь-який розвиток річ неприємна, доводиться переглядати погляди, вчитися.

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Без зміни вектора розвитку всередині Росії, без зміни ідеології, цілей, спрямованих у минуле, війна між нею та Україною триватиме десятки років.

На жаль, наша країна – фронтир. Фронтир між минулим і майбутнім народів, які потрапили під владу однієї з найбільших і кривобоких імперій минулого. І до остаточного падіння цієї імперії мир на кордонах її неможливий за визначенням.