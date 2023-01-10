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Ярослав Коцюба Експерт- релігієзнавець

Що таке «загадкова російська душа»?

glavcom.ua
Росія на весь світ показала своє справжнє обличчя
малюнок: Василь Ложкін

Вірш про сутність росіян

Чому «вони» такі? Що таке «загадкова російська душа», викохана російським православ’ям?

На ці запитання краще за інших дають відповідь самі росіяни.

Поет і критик, приятель Пушкіна, засновник Російського історичного товариства Петро Вяземський (1792-1878) про національного «Російського бога»:

 

Нужно ль вам истолкованье,

Что такое русский Бог?

Вот его вам начертанье,

Сколько я заметить мог.

 

Бог мятелей, бог ухабов,

Бог мучительных дорог,

Станций – тараканьих штабов,

Вот он, вот он русский бог…

 

Бог грудей и жоп отвислых,

Бог лаптей и пухлых ног,

Горьких лиц и сливок кислых,

Вот он, вот он русский бог.

 

Бог наливок, бог рассолов,

Душ, представленных в залог,

Бригадирш обоих полов,

Вот он, вот он русский бог…

 

К глупым полн он благодати,

К умным беспощадно строг,

Бог всего, что есть некстати,

Вот он, вот он русский бог…

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Теги: росія історія росіяни

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