Росія на весь світ показала своє справжнє обличчя

Вірш про сутність росіян

Чому «вони» такі? Що таке «загадкова російська душа», викохана російським православ’ям?

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На ці запитання краще за інших дають відповідь самі росіяни.

Поет і критик, приятель Пушкіна, засновник Російського історичного товариства Петро Вяземський (1792-1878) про національного «Російського бога»:

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Нужно ль вам истолкованье,

Что такое русский Бог?

Вот его вам начертанье,

Сколько я заметить мог.

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Бог мятелей, бог ухабов,

Бог мучительных дорог,

Станций – тараканьих штабов,

Вот он, вот он русский бог…

Бог грудей и жоп отвислых,

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Бог лаптей и пухлых ног,

Горьких лиц и сливок кислых,

Вот он, вот он русский бог.

Бог наливок, бог рассолов,

Душ, представленных в залог,

Бригадирш обоих полов,

Вот он, вот он русский бог…

К глупым полн он благодати,

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К умным беспощадно строг,

Бог всего, что есть некстати,

Вот он, вот он русский бог…