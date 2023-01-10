Що таке «загадкова російська душа»?
Вірш про сутність росіян
Чому «вони» такі? Що таке «загадкова російська душа», викохана російським православ’ям?
На ці запитання краще за інших дають відповідь самі росіяни.
Поет і критик, приятель Пушкіна, засновник Російського історичного товариства Петро Вяземський (1792-1878) про національного «Російського бога»:
Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский Бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.
Бог мятелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций – тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог…
Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.
Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог…
К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог…
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