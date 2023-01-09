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Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Крадуть навіть унітази: Андрющенко розповів, що росіяни залишили від квартир маріупольців
Андрющенко: «Унітаз та ванна за типовою російською звичкою теж витягнуті»
фото: pravda.com.ua

Окупанти покинуті квартири намагаються визнати «безхазяйними» та роздати своїм

Російські загарбники грабують вцілі квартири у тимчасово окупованому Маріуполі. Забирають усе: меблі, речі та унітази. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

«Так виглядають вціліли квартири маріупольців, що поїхали в евакуації. Розграбовані росіянами вщент. Унітаз та ванна за типовою російською звичкою теж витягнуті. Меблі, речі – все під ноль. Зауважте, що це багатоповерхівка, де не працюють ліфт. Тобто клятий унітаз тягнули ніжками з верхніх поверхів. Якийсь дивний фетиш», – написав радник мера.

Андрющенко також зауважив, що росіяни покинуті квартири намагаються визнати «безхазяйними» та роздати своїм. «Забрати останнє – єдине на що здатна Московія. Лють. Просто Лють», – додав Андрющенко.

Як повідомлялося, російські окупанти продовжують грабувати тимчасово захоплені території. Одним з «улюблених» маршрутів вивезення вкраденого є Маріуполь – Таганрог. За цим маршрутом ворог вивозить награбоване зерно, а також лом металів зі знищених міст, зокрема з Маріуполя. Також зафіксовано вивіз будматеріалів, які ворог отримує в процесі розбирання знищених ним будинків у Маріуполі

Теги: Маріуполь окупанти зерно Telegram радник ворог росіяни

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