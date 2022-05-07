Стало відомо, скільки уряд потратить на утримання російських полонених

Мін’юст не знає де розміщувати узятих в полон через їх велику кількість

На потреби взятих у полон агресорів передбачено 44 млн гривень

44,7 млн грн виділив уряд Міністерству юстиції України для здійснення заходів щодо утримання військовополонених.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у суботу, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Виділено Міністерству юстиції України 44723,4 тис. гривень для здійснення заходів щодо тримання військовополонених у таборах та дільницях для тримання військовополонених відповідно до норм міжнародного права», – йдеться у повідомленні.

Раніше Міністерство юстиції України повідомляло, що працює над питанням про розміщення полонених російських військових, яких стало дуже багато.

Також заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін під час телемарафону розповів, що Україна робитиме з полоненими російськими вояками.

Тим часом Росія скаржиться на Україну до міжнародних правозахисних організацій через прес-конференції та публічне каяття полонених.