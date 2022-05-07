Окупанти знищили пам’ятник Сагайдачному в передмісті Маріуполя

Монумент Сагайдачного знаходився у Мангуші під Маріуполем

Пам’ятник українському гетьману був встановлений за ініціативи полку «Азов»

Російськими загарбниками демонтовано пам’ятник гетьману Петру Сагайдачному, розташований у передмісті окупованого Маріуполя.

Прокремлівське видання «РИА Новости» назтиває як причину те, що пам’ятник встановили за ініціативи українського полку «Азов».

Окупанти також поділилися відео демонтажу пам'ятника у Мангуші селищі неподалік від Маріуполя.

За словами російських загарбників, пам'ятник встановлять у якомусь новому «музеї», який хочуть створити.

Пам'ятник у Мангуші відкрили у жовтні 2017 року. Його встановили за ініціативи Національного корпусу та полку «Азов» та підтримки місцевої влади.

Нагадаємо, що в 2014-му році російська влада демонтувала пам’ятник гетьману Сагайдачному в Севастополі, згодом його вдалося вивезти до Харкова.

Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.