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    Окупанти знищили пам’ятник Сагайдачному в передмісті Маріуполя

    Монумент Сагайдачного знаходився у Мангуші під Маріуполем&nbsp; &nbsp; - Окупанти знищили пам’ятник Сагайдачному в передмісті Маріуполя

    Монумент Сагайдачного знаходився у Мангуші під Маріуполем   

    Фото: 0629

    Пам’ятник українському гетьману був встановлений за ініціативи полку «Азов»

    Російськими загарбниками демонтовано пам’ятник гетьману Петру Сагайдачному, розташований у передмісті окупованого Маріуполя.

    Прокремлівське видання «РИА Новости» назтиває як причину те, що пам’ятник встановили за ініціативи українського полку «Азов».

    Окупанти також поділилися відео демонтажу пам'ятника у Мангуші селищі неподалік від Маріуполя.

    За словами російських загарбників, пам'ятник встановлять у якомусь новому «музеї», який хочуть створити.

    Пам'ятник у Мангуші відкрили у жовтні 2017 року. Його встановили за ініціативи Національного корпусу та полку «Азов» та підтримки місцевої влади.

    Нагадаємо, що в 2014-му році російська влада демонтувала пам’ятник гетьману Сагайдачному в Севастополі, згодом його вдалося вивезти до Харкова.

    Також російські окупаційні війська після того, як зруйнували Маріуполь, почали знищувати там вказівники з написами українською мовою та встановлювати замість них російськомовні.

    Читайте також: «Я повернувся у Маріуполь». Історія з перших уст

    Теги: Маріуполь росія окупанти історія війна Азов Донеччина музеї Україна влада окупація памятник #stoprussia
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    Окупанти знищили пам’ятник Сагайдачному в передмісті Маріуполя