ЄС та НАТО нарешті виступили єдиним фронтом у питаннях України та Білорусі

НАТО продовжуватиме надавати політичну та практичну допомогу Україні як партнеру

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Ну, наконец. ЕС и НАТО выступили единым фронтом в вопросах Украины и Беларуси.

Издание Politico пишет, что и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили сегодня об общих вызовах на восточных границах блоков и необходимости координировать свои действия. В виде проведения регулярных учений, борьбы с дезинформацией, а также другими формами сдерживания.

По Украине. Йенс Столтенберг призвал Россию к снижению напряженности, деэскалации на границе с Украиной. И добавил, что НАТО сохраняет бдительность, и будет продолжать предоставлять политическую и практическую помощь Украине как партнеру.

По Беларуси. Урсула Фон дер Ляйн сказала, что страны ЕС едины перед вызовом намеренных циничных действий Лукашенко, которому не удалось подорвать единство блока. Также она отметила новую тактику оппонентов, которые с целью отвлечения внимания от своих внутренних проблем совершают гибридные атаки против блока. В итоге, НАТО и ЕС, сталкиваясь с такими угрозами, вынуждены пересмотреть свои оборонные стратегии.

Давно пора их пересмотреть.

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Джерело: блог Олесі Яхно

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