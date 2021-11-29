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    Генсек НАТО закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною

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    В Альянсі стурбовані концентрацією російських сил - Генсек НАТО закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною
    В Альянсі стурбовані концентрацією російських сил
    Фото з відкритих джерел

    Країни Північноатлантичного альянсу продовжать надавати підтримку Україні

    Генсек НАТО звернувся до Росії із закликом зменшити напруження поблизу українського кордону. За словами Єнса Столтенберга, в Альянсі стурбовані концентрацією російських сил на межі між державами. Про це інформує пресслужба NATO.

    З такою заявою Столтенберг виступив 28 листопада. Брифінг відбувся після зустрічі генсека НАТО з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та латвійським прем'єром Кріш'янісом Каріньшем.

    Столтенберг запевнив, що країни Північноатлантичного альянсу продовжать надавати підтримку Україні. Мовиться, як про політичні кроки, так і заходи, які реалізовуватимуть на практиці.

    Ймовірно, що ситуацію обговорять і на зустрічі міністрів закордонних справ, які зберуться 29 листопада у Ризі.

    «Важливо, щоб ми могли розраховувати на великі та сильні організації. Ми маємо на меті показати, що ми здатні співпрацювати», – додав генсек НАТО.

    Зазначимо, що Столтенберг, фон дер Ляєн та Каріньш обговорили і ситуацію на білоруському кордоні. Політики погодились, що Білорусь використовує мігрантів задля того, щоб чинити тиск на західні держави.

    Нагадаємо, генсек НАТО оцінив можливість вторгнення РФ в Україну.

    Також генсек НАТО пригрозив Росії наслідками у разі вторгнення в Україну.

    Як відомо, Росія свідомо лякає світ військами біля українського кордону.

    Раніше американці розрахували можливі сценарії агресії Кремля.

    Тим часом США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України.

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    Теги: Росія НАТО Україна
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    Генсек НАТО закликав Росію до деескалації ситуації на кордоні з Україною