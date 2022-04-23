На Заході зрозуміли, що без воєнного розгрому російських окупантів не зупинити
Міноборони США шукає можливості прискорити виробництво ефективної зброї, щоб постачати її Україні
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Смотрите, как все активизировалось:
Министерство обороны США ищет возможности ускорить производство эффективного оружия, применение которого требует минимальной подготовки, чтобы поставлять его Украине.
Пентагон интересует, что производители оружия могут оперативно предложить в области противовоздушной и береговой обороны, противотанкового и противопехотного вооружения, а также беспилотных летательных аппаратов, спутниковой связи и интернета.
В общем, на Западе поняли, что без военного разгрома российских оккупантов не остановить.
Джерело: блог Олесі Яхно