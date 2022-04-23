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    Думки вголос

    На Заході зрозуміли, що без воєнного розгрому російських окупантів не зупинити

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

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    Українці продовжують боронити рідну землю - На Заході зрозуміли, що без воєнного розгрому російських окупантів не зупинити
    Українці продовжують боронити рідну землю

    Міноборони США шукає можливості прискорити виробництво ефективної зброї, щоб постачати її Україні

    Мовою оригіналу

    Смотрите, как все активизировалось:

    Министерство обороны США ищет возможности ускорить производство эффективного оружия, применение которого требует минимальной подготовки, чтобы поставлять его Украине.

    Пентагон интересует, что производители оружия могут оперативно предложить в области противовоздушной и береговой обороны, противотанкового и противопехотного вооружения, а также беспилотных летательных аппаратов, спутниковой связи и интернета.

    В общем, на Западе поняли, что без военного разгрома российских оккупантов не остановить.

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    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    На Заході зрозуміли, що без воєнного розгрому російських окупантів не зупинити