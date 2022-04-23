Міністр закордонних справ Латвії однією фразою пояснив важливість розширення НАТО

«Де НАТО, там мир, де Росія – там війна»

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму Twitter пояснив, чому важливо розширити НАТО. Аби чітко окреслити ситуацію, дипломату знадобилася лише одна влучна фраза.

«Тим, хто вважає, що розширення НАТО було помилкою, майте на увазі таке: де НАТО, там мир, де Росія – там війна», – написав Едгар Рінкевичс.

Нагадаємо, Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО в найближчі тижні, заявив заступник голови Комітету у закордонних справах фінського парламенту, колишній глава МЗС Фінляндії Ерккі Туоміоя. Швеція також незабаром може прийняти рішення про вступ.

До цього британська газета The Times повідомила, що Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО влітку 2022 року.

Нагадаємо, на території Росії в напрямку до кордону з Фінляндією помічено важке озброєння, включаючи ракетні системи. Це відбулося за кілька годин після того, як Росія попередила Гельсінкі про можливу відповідь на вступ Фінляндії до НАТО.