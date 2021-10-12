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    Думки вголос

    Популісти у країнах ЄС почали втрачати свої позиції

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Втрата позицій популістів: короткостроковий або довгостроковий тренд? - Популісти у країнах ЄС почали втрачати свої позиції
    Втрата позицій популістів: короткостроковий або довгостроковий тренд?

    Показовою буде ситуація в Угорщині

    Мовою оригіналу

    Против популизма как формирующаяся тенденция в Европе

    Одновременно несколько изданий отмечают параллельность процессов в разных странах ЕС, когда лидеры-популисты и их партии начинают терять свои позиции.

    В Австрии канцлер Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

    На выборах в Чехии партия премьера Бабиша ANO, который фигурирует в «Документах Пандоры», потеряла первую позицию.

    В Польше на днях прошли массовые протесты в более чем ста городах против польских властей и в защиту Евросоюза. Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, поставившее под сомнение приверженность страны членству в ЕС (решение наделяет польское законодательство на территории страны приоритетом над правом ЕС).

    Но показательной будет ситуация в Венгрии. В следующем году там состоятся выборы, и партия Орбана «Фидец» уже начала терять позиции, в то время как оппозиционные партии думают о коалиции с лидером, который может выиграть у Орбана.

    Интересно: потеря позиций популистов – это краткосрочный или долгосрочный тренд?

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС вибори популізм
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    Популісти у країнах ЄС почали втрачати свої позиції