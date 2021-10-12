Популісти у країнах ЄС почали втрачати свої позиції
Показовою буде ситуація в Угорщині
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Против популизма как формирующаяся тенденция в Европе
Одновременно несколько изданий отмечают параллельность процессов в разных странах ЕС, когда лидеры-популисты и их партии начинают терять свои позиции.
В Австрии канцлер Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.
На выборах в Чехии партия премьера Бабиша ANO, который фигурирует в «Документах Пандоры», потеряла первую позицию.
В Польше на днях прошли массовые протесты в более чем ста городах против польских властей и в защиту Евросоюза. Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, поставившее под сомнение приверженность страны членству в ЕС (решение наделяет польское законодательство на территории страны приоритетом над правом ЕС).
Но показательной будет ситуация в Венгрии. В следующем году там состоятся выборы, и партия Орбана «Фидец» уже начала терять позиции, в то время как оппозиционные партии думают о коалиции с лидером, который может выиграть у Орбана.
Интересно: потеря позиций популистов – это краткосрочный или долгосрочный тренд?
Джерело: блог Олесі Яхно