Популісти у країнах ЄС почали втрачати свої позиції

Показовою буде ситуація в Угорщині

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Против популизма как формирующаяся тенденция в Европе

Одновременно несколько изданий отмечают параллельность процессов в разных странах ЕС, когда лидеры-популисты и их партии начинают терять свои позиции.

В Австрии канцлер Курц ушел в отставку на фоне коррупционного скандала.

На выборах в Чехии партия премьера Бабиша ANO, который фигурирует в «Документах Пандоры», потеряла первую позицию.

В Польше на днях прошли массовые протесты в более чем ста городах против польских властей и в защиту Евросоюза. Поводом к маршам стало принятое на прошлой неделе решение Конституционного суда Польши, поставившее под сомнение приверженность страны членству в ЕС (решение наделяет польское законодательство на территории страны приоритетом над правом ЕС).

Но показательной будет ситуация в Венгрии. В следующем году там состоятся выборы, и партия Орбана «Фидец» уже начала терять позиции, в то время как оппозиционные партии думают о коалиции с лидером, который может выиграть у Орбана.

Интересно: потеря позиций популистов – это краткосрочный или долгосрочный тренд?

Джерело: блог Олесі Яхно

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