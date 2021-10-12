  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Україна та ЄС обговорили створення військової місії Євросоюзу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Блок вже створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких &ndash; Консультативна місія Європейського союзу в Україні - Україна та ЄС обговорили створення військової місії Євросоюзу
    Блок вже створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні
    фото: European Union

    В Україні вже скоро може з'явитися військова місія ЄС

    Президент Володимир Зеленський підтримав створення військової місії ЄС в Україні. Президент закцентував на тій вигоді, яку отримає Україна від створення та розміщення такої місії на своїй території. Про це Зеленський заявив під час брифінгу за підсумками саміту Україна – ЄС, який відбувся 12 жовтня.

    «Щодо військової місії. Це навчальна місія. Ми підтримуємо цю ініціативу», – заявив Зеленський.

    За його словами, місія забезпечить застосування найкращих європейських практик та обмін досвідом між українськими та європейськими військовими.

    До слова, у вересні в Україну вже приїжджала оцінювальна місія з ЄС. Вони оцінювали умови для майбутнього створення та розміщення військової місії. Зараз підсумки її роботи аналізуються.

    Нагадаємо, у вересні стало відомо, що учасники нової місії будуть консультувати Департамент освіти Міністерства оборони України та Генеральний штаб з реформи професійної військової освіти. Вони мають на меті підтримку стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу.

    Блок наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та у чотирьох інших містах України із завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

    Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок окупації Криму Росією. Існує також менша місія, створена у 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на початку жовтня повідомив, що українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.

    Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

    Сьогодні також на брифінгу Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

    Як відомо, 12 жовтня у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото).

    На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.

    Читайте також:


    Теги: ЄС військові навчання військові Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна та ЄС обговорили створення військової місії Євросоюзу