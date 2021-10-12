Україна та ЄС обговорили створення військової місії Євросоюзу

Блок вже створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні

В Україні вже скоро може з'явитися військова місія ЄС

Президент Володимир Зеленський підтримав створення військової місії ЄС в Україні. Президент закцентував на тій вигоді, яку отримає Україна від створення та розміщення такої місії на своїй території. Про це Зеленський заявив під час брифінгу за підсумками саміту Україна – ЄС, який відбувся 12 жовтня.

«Щодо військової місії. Це навчальна місія. Ми підтримуємо цю ініціативу», – заявив Зеленський.

За його словами, місія забезпечить застосування найкращих європейських практик та обмін досвідом між українськими та європейськими військовими.

До слова, у вересні в Україну вже приїжджала оцінювальна місія з ЄС. Вони оцінювали умови для майбутнього створення та розміщення військової місії. Зараз підсумки її роботи аналізуються.

Нагадаємо, у вересні стало відомо, що учасники нової місії будуть консультувати Департамент освіти Міністерства оборони України та Генеральний штаб з реформи професійної військової освіти. Вони мають на меті підтримку стійкості України шляхом зміцнення її військового потенціалу.

Блок наразі створив дві цивільні місії в Україні, найбільша з яких – Консультативна місія Європейського союзу в Україні, у якій працюють 300 осіб у Києві та у чотирьох інших містах України із завданням реформувати сектор цивільної безпеки.

Місія була запущена наприкінці 2014 року як прямий наслідок окупації Криму Росією. Існує також менша місія, створена у 2005 році, вона має на меті поліпшити безпеку вздовж молдовсько-українського кордону.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на початку жовтня повідомив, що українська та європейська сторони обговорюють різні модальності подальшої взаємодії, одна із можливих опцій – започаткування військово-навчальної місії Євросоюзу в Україні.

Нагадаємо, 12 жовтня Україна і Європейський Союз підписали угоду про єдиний авіаційний простір. Згідно з угодою про «відкрите небо», Україна отримає право призначати свої авіакомпанії для польотів у будь-які країни-члени ЄС. Крім того, будь-яка країна Євросоюзу зможе призначати будь-якого європейського перевізника для виконання рейсів в Україну. Європейські перевізники отримують право літати на внутрішніх українських рейсах.

Сьогодні також на брифінгу Зеленський закликав ЄС надати Україні європейську перспективу.

Як відомо, 12 жовтня у Києві стартував саміт Україна – ЄС (фото).

На спеціальній церемонії Україна та ЄС підписали угоду про «відкрите небо». Також Київ приєднається до програм «Горизонт Європа» і «Креативна Європа».

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має намір підписати з Європейським Союзом так званий промисловий безвіз на наступному саміті Україна – ЄС.



