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    Думки вголос

    Про виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, розповів про замах на свого першого помічника Шефіра - Про виступ Зеленського на Генасамблеї ООН
    Зеленський, виступаючи на сесії Генасамблеї ООН, розповів про замах на свого першого помічника Шефіра

    Зеленський правильно зробив, що заявив про необхідність реформування ООН

    Мовою оригіналу

    По поводу выступления Зеленского на Генассамблее ООН

    Что, на мой субъективный взгляд, правильно, а что неправильно. Начну со второго.

    Неправильно было начинать выступление с темы покушения на Шефира, трактуя это как реакцию на якобы мега-трансформации и противодействие олигархов. В то время, когда сам Шефир говорит, что он занимается новой программой «95 квартала».

    Как и неправильно тут же попрекать страны, говоря о пандемии, в несправедливом распределении вакцин в мире. В то время, когда сама украинская власть допустила ряд ошибок в борьбе с пандемией.

    И, наоборот, очень правильно было говорить о необходимости реформирования ООН. О Ялте как месте, где были заложены контуры а архитектура построенного мира (в том числе в сфере безопасности), но которые потом начала разрушать Россия, которая является постоянным членом СБ ООН.

    Как и правильно было сказать, что представителей ООН не было на «Крымской платформе». И это касается не только отношения к Украина. Это в очередной раз наглядно демонстрирует нарастающей кризис международных организаций, площадками которых все больше пользуются авторитарные режимы.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: ООН Володимир Зеленський
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    Про виступ Зеленського на Генасамблеї ООН