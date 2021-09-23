Про виступ Зеленського на Генасамблеї ООН

Зеленський правильно зробив, що заявив про необхідність реформування ООН

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По поводу выступления Зеленского на Генассамблее ООН

Что, на мой субъективный взгляд, правильно, а что неправильно. Начну со второго.

Неправильно было начинать выступление с темы покушения на Шефира, трактуя это как реакцию на якобы мега-трансформации и противодействие олигархов. В то время, когда сам Шефир говорит, что он занимается новой программой «95 квартала».

Как и неправильно тут же попрекать страны, говоря о пандемии, в несправедливом распределении вакцин в мире. В то время, когда сама украинская власть допустила ряд ошибок в борьбе с пандемией.

И, наоборот, очень правильно было говорить о необходимости реформирования ООН. О Ялте как месте, где были заложены контуры а архитектура построенного мира (в том числе в сфере безопасности), но которые потом начала разрушать Россия, которая является постоянным членом СБ ООН.

Как и правильно было сказать, что представителей ООН не было на «Крымской платформе». И это касается не только отношения к Украина. Это в очередной раз наглядно демонстрирует нарастающей кризис международных организаций, площадками которых все больше пользуются авторитарные режимы.

Джерело: блог Олесі Яхно

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