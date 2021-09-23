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    Думки вголос

    Єрмак – перший завгосп в історії, який сидів поруч з президентом на Генасамблеї ООН

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Це вже смішно. Хоча виглядає, як сміх крізь сльози - Єрмак – перший завгосп в історії, який сидів поруч з президентом на Генасамблеї ООН
    Це вже смішно. Хоча виглядає, як сміх крізь сльози

    Який президент, такий і регент біля нього

    Мовою оригіналу

    Вы будете смеяться, но пока главный завхоз Украины и по совместительству персональная няня Зеленского, Андрей Ермак, сидит с ним на сессии ООН, то его избрали... в Набсовет «Центрэнерго». Без него в этом Набсовете видимо никак, а Серёжа Лещенко у них один. А сама новость звучит так:

    «Акционеры ПАО «Центрэнерго» выбрали новых членов наблюдательного совета для компании, среди которых оказался и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Собрание акционеров состоялось 16 сентября. Об этом говорится в сообщении Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины, передает Интерфакс-Украина.»

    В общем, если где-то можно распилить бюджет, то в эту дырку сразу лезет затычка Ермак. Это уже смешно. Хотя выглядит, как смех сквозь слезы. Оцените, Ермака избрали председателем президиума Конгресса местных и региональных властей, Ермак возглавил группу, которая должна придумать, как нейтрализовать риски от Северного потока-2, Ермак возглавил рабочую группу по вопросам инновационного развития экономики, Ермак возглавил рабочую группу по реализации проекта «Президентский университет» ну и так далее. Кто-то видел результаты? Нет? Так не для этого Ермак входит в эти структуры.

    Кстати, Ермак первая няня и завхоз в истории ООН, который сидел рядом с президентом на Генассамблее. Рядом с любым президентом. Хотя, какой президент, такой и регент возле него.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ООН Володимир Зеленський Андрій Єрмак
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    Єрмак – перший завгосп в історії, який сидів поруч з президентом на Генасамблеї ООН