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    Думки вголос

    Небезпечна інформація, яка з'ясувалася після замаху на Шефіра

    • Віктор Небоженко

      Директор соціологічної служби «Український барометр»

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    Той факт, що перший помічник президента розривається між бізнесом і важливими державними справами не повинен викликати здивування - Небезпечна інформація, яка з'ясувалася після замаху на Шефіра
    Той факт, що перший помічник президента розривається між бізнесом і важливими державними справами не повинен викликати здивування

    Поки президент Зеленський був з робочим візитом у США, Україна залишилася без політичного керівництва

    Мовою оригіналу

    Зря, «пострадавший» во время покушения, первый помощник президента Украины Зеленского Шифер сказал на пресс-конференции, что он занимается своими мирными делами-репризами, песнями, танцами «95 квартала», а не важными делами государства. Лучше бы он этого не говорил. В ответах Шефира нет ничего удивительного, практически все украинские политики, чиновники, депутаты занимаются бизнесом, ибо должность в системе власти является главным ресурсом любого бизнесмена. Некоторые политики на близости к власти за двадцать лет становились мультимиллионерами и создавали огромные бизнес-империи. Посмотрите как стремительно растет материальное благосостояние народных депутатов монобольшинства «Слуги народа». Еще вчера они были неизвестными, бедными молодыми людьми без серьезного бизнеса и политического опыта, а сегодня они уже «новая элита» страны. Поэтому тот факт, что Первый помощник Президента Украины разрывается между серьезным бизнесом (съемки 95 квартала) и важными государственными делами не должен вызывать у нас удивления.

    Гораздо хуже другое обстоятельство, которое всплыло из этой истории с покушением. Возникает главный политический вопрос, кто тогда занимался государственными делами страны в отсутствие президента Зеленского? Кого президент Украины оставил на «хозяйстве». Тем более, что спикер Верховной Рады Разумков попал в опалу, – президент ему не доверяет. А «стыдливый» и скромный премьер-министр Шмыгаль шагу не сделает без одобрения чиновников Офиса президента. Но и грозное и скандальное СНБО без президента тоже не «существует».

    Получается, что пока президент Зеленский был с рабочим визитом в США Украина оказалась без политического руководства в условиях острейшего экономического кризиса и военно-политического конфликта с Россией. Это была крайне опасная политическая ситуация, последствия которой могут быть гораздо тяжелее, чем покушение на друга президента.

    Джерело: блог Віктора Небоженка

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    Теги: Володимир Зеленський президент Сергій Шефір
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    Небезпечна інформація, яка з'ясувалася після замаху на Шефіра