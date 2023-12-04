Захід, судячи з усього, так і не визначився з розумінням того, що таке перемога, і в які терміни вона має бути

Зараз багато обговорюється питання і де/мобілізації, як частини військової стратегії та тактики, і комунікації з суспільством та політиками між собою, і політичного протистояння з окремих питань.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І, знаєте, дуже ціную притомні коментарі та пропозиції. Бо почасти кудись не туди іде багато політичних активностей та енергії, принаймні на рівні публічних заяв. Знову повернувся тон обвинувачення-виправдання, незрозумілі рішення, які потім породжують такі ж незрозумілі коментарі.

Хоча сьогодні у всіх однакове завдання – перемогти. Якщо говорити про цивільних, то працювати над зміцненням тилу, допомагати армії та віднайти прийнятний формат комунікації між собою та суспільством.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тим більше, що усім є над чим працювати. Набагато простіше зводити усе до персоналій, і набагато складніше говорити про процеси. Позиційна війна в довгу потребує посилення країни у всіх вразливих сферах, а вони у нас, на жаль, є.

***

Вчора відбулася десята зустріч за участі 86 іноземних учасників (83 держав і 3 організацій) щодо української Формули миру.

Все це правильно і потрібно. Але Захід, судячи з усього, так і не визначився з розумінням того, що таке перемога, і в які терміни вона має бути.

Довга війна, і я про це часто пишу, ще більше актуалізовує необхідність внутрішніх трансформацій – сильний тил не менш важливий для нашої перемоги, ніж наші позиції на фронті.