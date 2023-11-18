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В Україні зафіксовано майже 4 тис. кібератак від початку 2022 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні зафіксовано майже 4 тис. кібератак від початку 2022 року
З січня 2022 року по вересень 2023 року в Україні зафіксовано майже 4 тис. кіберінцидентів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Після початку повномасштабного вторгнення кількість кібератак в Україні зросла втричі

Команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події CERT-UA зафіксувала в Україні майже 4 тис. кіберінцидентів у період з січня 2022 року по вересень 2023 року. Про це розповіла заступниця міністра фінансів США Грем Стіл на конференції з катастрофічних кіберзагроз в Нью-Йорку.

За її словами, кількість кібератак є втричі більшою, ніж у період до повномасштабного вторгнення.

Стіл зазначила, що Росія координувала руйнівні та підривні кібератаки, спрямовані проти України, проникнення в мережу та шпигунство в країнах-союзницях України, а також операції кібервпливу на людей у всьому світі. 

«Кіберактивність у контексті російсько-українського конфлікту не обмежується урядовими акторами. Ми помітили, що недержавні кіберактори з обох сторін конфлікту націлилися на широкий спектр організацій, у тому числі в секторі фінансових послуг», – розповіла заступниця міністра фінансів США.

За її словами, у червні 2023 року проросійська активістська група NoName057 погрожувала атакувати фінансовий сектор України. Протягом наступних чотирьох днів атак зазнали українські банки.

Нагадаємо, ІТ-Армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше військові кібери провели ряд операцій щодо установ і підприємств Краснодарського краю та Чуваської республіки РФ. 

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Теги: кібербезпека кібератака росія

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