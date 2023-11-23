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Депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутат Держдуми вивіз та таємно всиновив дитину з Херсонщини
фото з відкритих джерел

Дівчинці змінили особисті дані та місце народження 

70-річний російський депутат, лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов у 2022 році удочерив 10-місячну дівчинку Маргариту Прокопенко, яку вивіз з Херсонського будинку дитини. Про що свідчать опубліковані виданням «Важливі історії» документи.

Наприкінці серпня 2022 року дружина російського політика Інна Варламова разом з першою заступницею Миронова у Держдумі Яною Лантратовою отримали від місцевої окупаційної «влади» доручення на вивезення двох дітей з Херсонського будинку дитини – 10-місячної Маргарити Прокопенко та дворічного Іллі Ващенка. Через тиждень після вивезення з України Маргарита та Ілля опинились у Підмосков'ї.

Запит із підмосковного Мінсоцрозвитку до Херсонського будинку дитини
Запит із підмосковного Мінсоцрозвитку до Херсонського будинку дитини

Про це свідчить запит, який управління №16 Мінсоцрозвитку Московської області направило до Херсонського будинку дитини на початку вересня 2022 року. Відомство просило надіслати документи, які підтверджують, що Маргарита та Ілля залишилися без піклування батьків. «В даний час діти знаходяться на території Московської області і визнані такими, що потребують державної підтримки», - йдеться в документі.

Для усиновлення дитини в Росії слід звернутися із заявою до суду – у листопаді 2022 року така справа була розглянута у Подільському міському суді Московської області. Зацікавленою особою по ньому проходила Інна Варламова. Документи, опубліковані «Важливими історіями» свідчать, що у грудні 2022 року Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили вивезену з Херсона Маргариту Прокопенко. На прохання усиновлювачів особисті дані дитини можна змінити, що було зроблено: дівчинка стала Мариною Сергіївною Мироновою. Їй поміняли і місце народження: замість українського Херсона – підмосковний Подільськ.

Маргарита Прокопенко
Маргарита Прокопенко

Джерело «Важливих історій» повідомило, що біологічна мати Маргарити позбавлена батьківських прав, а батько помер, проте вона має інших родичів. Доля Іллі до кінця невідома, але зазначається, що лише через рік після депортації, у вересні 2023 року він отримав нове свідоцтво про народження. З нього можна зробити висновок, що хлопчик знаходиться у Московській області.

У статті приводяться слова юристки Марії Чащилової, яка заявила, що усиновлення депортованих українських дітей у Росії – злочин із погляду міжнародного права. «Це вважається геноцидом та порушує пункт «е» ст. 2 Конвенції «Про запобігання геноциду»: насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. Ці діти нерідко мають родичів чи опікунів в Україні, які втратили з ними зв'язок, а у разі вихованців дитячих будинків опікунами виступають посадові особи цих установ. За міжнародним правом сторони конфлікту мають надавати родичам та опікунам відомості про зниклих та сприяти їх розшуку», – пояснила правозахисниця.

Раніше публічно про підтверджені випадки усиновлення дітей, яких вивезли з окупованих територій України до Росії, не було відомо. Російська сторона визнавала лише вивіз та передачу дітей під опіку до російських родин – їх вносять до загальноросійського банку даних про дітей-сиріт. Видання стверджує, що на початок літа 2023 року у цьому банку могло перебувати майже 2,5 тис бездоглядних дітей з України.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що РФ не викрадала українських дітей, а нібито вивозила з зони бойових дій і рятувала з-під обстрілів.

До слова, військово-патріотичне виховання українських дітей є примусовим: неповнолітніх навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські пісні та готують до військової кар’єри – окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей. Крім того, російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало.

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Теги: росія депутат Херсонщина дитина

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