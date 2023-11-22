Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Чехії спрогнозував наслідки конфлікту на Близькому Сході для світу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Президент Чехії спрогнозував наслідки конфлікту на Близькому Сході для світу
Президент Чехії прокоментував ситуацію на Близькому Сході
фото: CTK

Петр Павел: «Підтримка громадської думки є принциповою також для будь-якого успіху у військовій операції»

Конфлікт на Близькому Сході має величезний потенціал стати глобальною проблемою в міру того, як він починає розколювати світ. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті празької зустрічі представників армійського командування у Празі, пише Ceske Noviny.

За словами президента Чехії, теракти руху ХАМАС 7 жовтня мали чітку мету спровокувати дуже сильну реакцію Ізраїлю і водночас почати розділяти міжнародну громадську думку щодо єврейської держави на два табори. При цьому він зазначив, що «в різних державах, включаючи країни-союзники, зростає опір ізраїльським заходам у відповідь і підтримка палестинців».

«Це далеко не просто регіональний конфлікт, як ми мали можливість спостерігати, він має величезний вибуховий потенціал не тільки на регіональному, але навіть глобальному рівнях. Можливо вступом у війну Ірану та інших країн та подальшими подіями він починає розкол у світі», – спрогнозував Павел.

«Це має стати попередженням про те, що навіть у тих випадках, коли ситуація на перший погляд видається ясною, ніхто не може бути впевненим у подальшому розвитку подій. Цілком очевидно, що підтримка громадської думки є принциповою також для будь-якого успіху у військовій операції», – наголосив він.

Петр Павел також нагадав, що нещодавно хунти повалили уряди в Нігері, Малі, Габоні та Буркіна-Фасо. «Політичний колапс у деяких країнах регіону Сахель створює невизначеність, яка призведе до подальших хвиль біженців. Це згодом може спровокувати розкол між союзниками», – заявив чеський лідер.

Сахель – це великий регіон із населенням близько 100 млн осіб, на території якого розташовані п'ять країн: Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер і Чад, що входять до Сахельської групи п'яти, відомої також під назвою Сахельська п'ятірка.

Нагадаємо, влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорили заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянули можливість покарання за гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною» за певних обставин. Про це пише Euractiv. Міністерство вважає, що особа, яка використовує таке гасло, потенційно може бути винною у підтримці та сприянні тероризму, розпалюванні ненависті до групи людей або запереченні, піддаванні сумніву, потуранні чи виправданні геноциду.

Читайте також: «Якщо Україна впаде – впадемо ми всі»: президент Чехії пообіцяв надалі підтримувати Київ

 

Теги: Україна президент ХАМАС Палестина влада Петр Павел Ізраїль Чехія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська пропаганда винаходить нові, тепер дуже «обережні» форми отруйного впливу
«Говорит и показывает Москва!» Чому російська інформаційна отрута досі діє на Україну Інформаційна безпека
20 листопада, 16:00
Блінкен закликав країни «не підливати олії у вогонь» і запобігти поширенню конфлікту
Блінкен закликав ООН засудити атаку ХАМАСу
25 жовтня, 02:11
Кіпр активно вживає заходів, аби не допустити збільшення кількості незаконних мігрантів
Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план
23 жовтня, 12:54
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію з закликом до гуманітарного перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС
Війна між Ізраїлем та ХАМАС. Генасамблея ООН ухвалила резолюцію
27 жовтня, 23:56
Бойовик «ДНР» отримав строк в Узбекистані
В Узбекистані суд вперше виніс вирок за участь у війні в Україні
1 листопада, 07:24
За 12 місяців окупанти випустили 14 балістичних ракет по Києву
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
23 жовтня, 16:16
Українці матимуть ширші можливості для життя та працевлаштування у Японії
Японія змінює умови підтримки біженців з України
13 листопада, 08:13
Хоренко заявив, що сенс його життя – помста ворогам України
Хоренко поділився, що робитиме після звільнення з посади командувача Сил спецоперацій
5 листопада, 18:30
Ердоган поспілкувався із журналістами на борту свого літака
Ердоган вступив у відкритий конфлікт із Блінкеном
10 листопада, 13:16

Політика

Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Голова Оборонного комітету Бундестагу розповіла, чим її засмутив посол Мельник
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Росія хоче прокласти підводний тунель до Криму: яка країна може їй допомогти
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося перемир'я
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
Фінляндія пояснила, коли може знову відкрити кордон для росіян
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
«5 тис. шоломів – це був провал». Голова Оборонного комітету Бундестагу прокоментувала дії Німеччини на початку війни
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом
Стефанішина розповіла про переваги швидкого початку переговорів ЄС з Києвом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
32K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7365
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua