Президент Чехії спрогнозував наслідки конфлікту на Близькому Сході для світу

Петр Павел: «Підтримка громадської думки є принциповою також для будь-якого успіху у військовій операції»

Конфлікт на Близькому Сході має величезний потенціал стати глобальною проблемою в міру того, як він починає розколювати світ. Про це заявив президент Чехії Петр Павел на відкритті празької зустрічі представників армійського командування у Празі, пише Ceske Noviny.

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За словами президента Чехії, теракти руху ХАМАС 7 жовтня мали чітку мету спровокувати дуже сильну реакцію Ізраїлю і водночас почати розділяти міжнародну громадську думку щодо єврейської держави на два табори. При цьому він зазначив, що «в різних державах, включаючи країни-союзники, зростає опір ізраїльським заходам у відповідь і підтримка палестинців».

«Це далеко не просто регіональний конфлікт, як ми мали можливість спостерігати, він має величезний вибуховий потенціал не тільки на регіональному, але навіть глобальному рівнях. Можливо вступом у війну Ірану та інших країн та подальшими подіями він починає розкол у світі», – спрогнозував Павел.

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«Це має стати попередженням про те, що навіть у тих випадках, коли ситуація на перший погляд видається ясною, ніхто не може бути впевненим у подальшому розвитку подій. Цілком очевидно, що підтримка громадської думки є принциповою також для будь-якого успіху у військовій операції», – наголосив він.

Петр Павел також нагадав, що нещодавно хунти повалили уряди в Нігері, Малі, Габоні та Буркіна-Фасо. «Політичний колапс у деяких країнах регіону Сахель створює невизначеність, яка призведе до подальших хвиль біженців. Це згодом може спровокувати розкол між союзниками», – заявив чеський лідер.

Сахель – це великий регіон із населенням близько 100 млн осіб, на території якого розташовані п'ять країн: Буркіна-Фасо, Мавританія, Малі, Нігер і Чад, що входять до Сахельської групи п'яти, відомої також під назвою Сахельська п'ятірка.

Нагадаємо, влада Чехії спільно з правоохоронцями обговорили заходи боротьби з антисемітизмом під час публічних акцій, зокрема, розглянули можливість покарання за гасло «Від річки до моря Палестина буде вільною» за певних обставин. Про це пише Euractiv. Міністерство вважає, що особа, яка використовує таке гасло, потенційно може бути винною у підтримці та сприянні тероризму, розпалюванні ненависті до групи людей або запереченні, піддаванні сумніву, потуранні чи виправданні геноциду.

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