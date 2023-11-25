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До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
До Києва приїхав президент Швейцарії (фото)
Ален Берсе прибув до України
фото: Alain Berset/X

Швейцарський лідер зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським

У субота 25 листопада голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе прибув до Києва. Тут він візьме участь у міжнародному саміті з питань продовольчої безпеки та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це швейцарський лідер написав у Twitter (X).

«У центрі уваги – вплив агресивної війни РФ на світову продовольчу безпеку та довгострокова підтримка України з боку Швейцарії», – написав Берсе.

Президент Швейцарії також опублікував фото з залізничного вокзалу в Києві.

Нагадаємо, що цього місяця Швейцарія приєдналася до країн, які виступають за створення спецтрибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України.

До слова, влада Швейцарії має намір спростити процедуру працевлаштування для українських біженців.

Раніше повідомлялося, що Швейцарія створила план повернення українців додому.

Теги: Швейцарія Володимир Зеленський Україна президент

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