Головна Думки вголос Олексій Гончаренко
search button user button menu button
Олексій Гончаренко Народний депутат

Вибори-2024. Чотири проблеми, які потрібно вирішити

glavcom.ua
З'являється все більше новин, що Банкова готується провести вибори весною наступного року
колаж: glavcom.ua

Юридично дуже складно буде оформити вибори. Всі дільниці мають бути у бомбосховищах

Мій прогноз по виборам:

Зеленський дуже хотів би проведення виборів та закріплення влади у березні 2024-го. Але є але:

  1. Юридично дуже складно буде оформити вибори. Всі дільниці мають бути у бомбосховищах – бо процес не можна переривати. А уявімо буде тривога? Що тоді?
  2. Не можна буде розтянути вибори на декілька днів. Вибори мають бути проведенні лише в останню неділю березня.
  3. Є таке поняття, як легітимність та легальність. Якщо ми говоримо про легальність – окей, є там ОПЗЖ та «слуги» і вони проголосують все що завгодно. А от про легітимність – це питання. Це будуть не вибори, а цирк Шапіто. Тому про ніяку легітимність говорити не можна буде.
  4. Що робити з людьми за кордоном? «Дія» не пройде. За це вже ніхто не проголосує.

Тому мій прогноз такий:

Вибори дійсно будуть – 40%,

Зеленський отямиться і зрозуміє, що вибори під час війни неможливі – 60%.

Мій особистий погляд: вибори не можна проводити під час війни. Це буде величезною помилкою.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна президент вибори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден продовжує підтримку для України та Ізраїлю
Звернення Джо Байдена до нації про підтримку України та Ізраїлю
20 жовтня, 09:16
Як показує практика, «правки Лозового» використовувались представниками минулих «олігархічних договорняків» для захисту від відповідальності
Нормативна закладка «правок Лозового». Які наслідки?
23 жовтня, 09:16
«Сьогодні очевидно, що монополія на владу приносить державі все більше шкоди»
Президент має прийняти складні для себе рішення
2 листопада, 20:34
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський розповів прем'єру Ізраїлю про зв'язок Росії із ХАМАС
11 жовтня, 06:50
Унаслідок атаки на Запоріжжя загинуло дві людини
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
18 жовтня, 06:50
Розвідка розкрила нові деталі спецоперації у Криму українських військових
Розвідка розкрила нові деталі спецоперації у Криму українських військових
12 жовтня, 19:39
Поляки обирають 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів
Вибори в Польщі: прем’єр Моравецький та лідер опозиції Туск проголосували
15 жовтня, 19:54
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
27 жовтня, 17:17
За 12 місяців окупанти випустили 14 балістичних ракет по Києву
Столична влада повідомила, скільки ракет і дронів Росія випустила по Києву за рік
23 жовтня, 16:16

Олексій Гончаренко

Вибори-2024. Чотири проблеми, які потрібно вирішити
Вибори-2024. Чотири проблеми, які потрібно вирішити
Угорщина забула власну історію?
Угорщина забула власну історію?
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
Війна в Ізраїлі. Перші висновки для всього світу
В американській політиці відбувається просто землетрус
В американській політиці відбувається просто землетрус
Ситуація в Конгресі США. Тривожний дзвіночок для України
Ситуація в Конгресі США. Тривожний дзвіночок для України
Ердоган викликав істерику у Кремля. Що сталося?
Ердоган викликав істерику у Кремля. Що сталося?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Командир штурмовиків розповів, від чого найбільше гинуть військові
32K
Удар по 128-й бригаді: нардеп назвав кількість загиблих та поранених
18K
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17K
Український дипломат назвав митрополита Московської церкви «даром від Бога»
17K
Працівники військкомату намагалися вручити повістки священникам УПЦ МП: чим усе закінчилося
14K
Трагедія у 128-й бригаді: названо перші імена жертв

Новини

Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Сьогодні, 07:28
Удар по Одесі та його наслідки: головне за ніч
Сьогодні, 06:48
Хмарно з проясненнями, місцями дощ: прогноз погоди на 6 листопада
Сьогодні, 03:54
6 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Підтвердження удару по українських військових, протест в Ізраїлі: головне за ніч
Вчора, 06:30
Дощ, сильні пориви вітру в низці областей: прогноз погоди на 5 листопада
Вчора, 04:47

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту