Вибори-2024. Чотири проблеми, які потрібно вирішити

З'являється все більше новин, що Банкова готується провести вибори весною наступного року

Юридично дуже складно буде оформити вибори. Всі дільниці мають бути у бомбосховищах

Мій прогноз по виборам:

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Зеленський дуже хотів би проведення виборів та закріплення влади у березні 2024-го. Але є але:

Юридично дуже складно буде оформити вибори. Всі дільниці мають бути у бомбосховищах – бо процес не можна переривати. А уявімо буде тривога? Що тоді? Не можна буде розтянути вибори на декілька днів. Вибори мають бути проведенні лише в останню неділю березня. Є таке поняття, як легітимність та легальність. Якщо ми говоримо про легальність – окей, є там ОПЗЖ та «слуги» і вони проголосують все що завгодно. А от про легітимність – це питання. Це будуть не вибори, а цирк Шапіто. Тому про ніяку легітимність говорити не можна буде. Що робити з людьми за кордоном? «Дія» не пройде. За це вже ніхто не проголосує.

Тому мій прогноз такий:

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Вибори дійсно будуть – 40%,

Зеленський отямиться і зрозуміє, що вибори під час війни неможливі – 60%.

Мій особистий погляд: вибори не можна проводити під час війни. Це буде величезною помилкою.