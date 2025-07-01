Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

У росіян «вус відклеївся»

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У росіян «вус відклеївся»
фото з відкритих джерел

РФ звинувачує США і Україну у затягуванні миру, продовжуючи атаки

Рубрика «Вус відклеївся».

Схоже, у росіян включився режим безконтрольного балаболення.

Ще учора (мається на увазі тиждень тому) Пєсков бравадно заявляв, що у Росії є стратегічна перевага, а значить – і відсутність мотивації припиняти військові дії. А уже сьогодні (мається на увазі днями) – він звинувачує Україну та США у затягуванні переговорів.

Маємо те, що маємо. Кремль агресивно продовжує атаки по Україні, при цьому нахабно розповідаючи про «прагнення» миру. І, як завжди, – винуватий хтось, а не РФ.

Окремо хочеться сказати про те, наскільки показовим є розуміння того, під що РФ використовує «стратегічну перевагу». Не під розвиток та зразки прогресивного (що і має бути притаманним тому, хто претендує на лідерство та винятковість), а під руйнування та війну.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін переговори війна Україна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дональд Трамп винен у тому, що відбувається на Близькому сході
Помилка Трампа та її глобальні наслідки
14 червня, 17:57
Орієнтовна вартість уражених літаків становить близько $7 млрд
Операція «Павутина». Ігнат розповів, скільки ракет випустили по Україні уражені літаки
3 червня, 10:23
Ковтуненко брав участь у змаганнях, які організовувала Білгородська федерація футболу
Сили оборони знищили російського футболіста-окупанта
8 червня, 15:55
Пожежа після влучання у Тернополі
Тернопіль: мер повідомив про влучання 11 «шахедів» та трьох ракет (фото, відео)
6 червня, 11:46
Путін стверджує, що позбавивши народ традиційних цінностей, його легше «підкорити» та «перетворити у васалів»
Путін оголосив хрестовий похід проти «неоліберальних цінностей»
10 червня, 18:48
Єрмак: Справи просуваються дуже добре
Єрмак заявив про нові «сюрпризи» для Росії
23 червня, 18:46
У Києві знову була оголошена повітряна тривога
У Києві знову була оголошена повітряна тривога
17 червня, 08:33
ЄС у 18-му пакеті санкцій планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
23 червня, 16:43
Микита Васильєв народився 20 січня 1989 року у Чувашії
Командував десантно-штурмовим підрозділом. ЗСУ ліквідували російського тренера з фристайлу
Вчора, 19:11

Олеся Яхно

У росіян «вус відклеївся»
У росіян «вус відклеївся»
Російські гроши працюватимуть на оборону України
Російські гроши працюватимуть на оборону України
Чому США не підтримали спільне комюніке G7?
Чому США не підтримали спільне комюніке G7?
Трампу час визнати, що його підхід до миру з Росією не працює
Трампу час визнати, що його підхід до миру з Росією не працює
Переговори з неадекватом. Чому це нам потрібно
Переговори з неадекватом. Чому це нам потрібно
Україна хоче миру, Росія – капітуляції: що стоїть за переговорами
Україна хоче миру, Росія – капітуляції: що стоїть за переговорами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
255K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
24K
Черга на вихід. Парламент очікує на кадровий землетрус
18K
Антиросійський демарш Азербайджану. Або чому це наша війна також
16K
Спецпредставник Трампа відреагував на заяви Пєскова щодо переговорів
14K
Прогноз магнітних бур на 1-3 липня: якою буде сонячна активність

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua