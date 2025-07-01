У росіян «вус відклеївся»

РФ звинувачує США і Україну у затягуванні миру, продовжуючи атаки

Рубрика «Вус відклеївся».

Схоже, у росіян включився режим безконтрольного балаболення.

Ще учора (мається на увазі тиждень тому) Пєсков бравадно заявляв, що у Росії є стратегічна перевага, а значить – і відсутність мотивації припиняти військові дії. А уже сьогодні (мається на увазі днями) – він звинувачує Україну та США у затягуванні переговорів.

Маємо те, що маємо. Кремль агресивно продовжує атаки по Україні, при цьому нахабно розповідаючи про «прагнення» миру. І, як завжди, – винуватий хтось, а не РФ.

Окремо хочеться сказати про те, наскільки показовим є розуміння того, під що РФ використовує «стратегічну перевагу». Не під розвиток та зразки прогресивного (що і має бути притаманним тому, хто претендує на лідерство та винятковість), а під руйнування та війну.