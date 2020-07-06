  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Бутусов
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Путін реалізовує придністровський сценарій на Донбасі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    Путін реалізовує придністровський сценарій на Донбасі

    Спроба президента Зеленського встановити мир на Донбасі і в Криму завершилася поразкою

    Мовою оригіналу

    Сегодня завершается срок ультиматума Путина. Россия выполняет Приднестровский сценарий Козака на Донбассе - чем это означает для миных планов Ермака и Зеленского?

    Россия по сути выдвинула ультиматум – 6 июля Украина обязана представить план внесения изменения в Конституцию для закрепления особого статуса оккупированных территорий и представить соответствующий план до 6 июля на Трехстороннюю контактную группу.
    А если нет – то будем присоединять к себе Донбасс, заявляют рупоры Кремля.

    4 июля президент Владимир Зеленский вполне достойно заявил, что независимой Украине никто не может указывать, явно имея в виду российское требование. Разумеется, на эти изменения Украина пойти не может. И Путин прекрасно это понимает, но хочет показать, что не РФ нарушает свои обязательства по выводу войск, а Украина нарушает обязательства, которые выдвинула Москва. Чисто дипломатическая игра в пустые слова. Нужна ли для них Трехстороння группа? Можно просто сидеть себе в Зуме и обмениваться пресс-релизами без этих условностей.

    Сегодня можно констатировать – попытка президента Зеленского установить мир на Донбассе и в Крыму завершилась неудачей. Путин более года имитировал готовность на переговоры, но как только Украина предложила любые компромиссы ради одного – выхода украинских сил на государственную границу с Россией, Путин выдвинул заведомо невыполнимые условия.

    Как я не раз писал, нынешний формат Минских соглашений ни к какому дипломатическому решению привести не может. После закрепления в Конституции РФ неограниченного срока полномочий Путина, надеяться на уступки на Донбассе и в Крыму было очень наивно.

    Что хочет Путин? Путин назначил на пост переговорщика по Украине Дмитрия Козака именно для реализации того самого плана, который Козак реализовал в Приднестровье. Это план фактической интеграции жителей и экономики в юридическое пространство РФ без политического признания региона частью РФ. В надежде, что ситуация через лет 20 поменяется и новое более слабое руководство признает оккупацию.

    Да, Россия выполняет Приднестровский сценарий Козака на Донбассе.

    Россия уже идет по этому пути – раздача российских паспортов в «ЛДНР» идет весьма широко, прежде всего тем, кто поступил на службу в оккупационные войска.

    Путину необходимо дешевое пушечное мясо и время. Приднестровье объявило о своей «независимости» от Молдовы спустя 14 лет «переговоров». Молдова проиграла, и не получила ни мир ни стабильность, на которые рассчитывала. Поэтому стратегия имитации мирного процесса Кремлем будет затягиваться, одновременно с ударами по внутренней политике Украины. Путин не считает Донбасс российской территорией. Путин считает Украину российской территорией.

    Мы потеряли еще целый год, когда Верховный Главнокомандующий вместо усиления армии пытался посмотреть в глаза – и ничего по этим глазам не понял. Красивые обещания главы Офиса президента Андрея Ермака так и остались словами, проект уговорить Путина не взлетел, как это и предсказывали с самого начала. Однако из полученного опыта надо извлечь правильные уроки.

    Надо принимать стратегию сопротивления - никакой другой стратегии завершить войну нет и быть не может. Прекратить стрелять - значит сдать Донбасс и Крым. Для победы надо стрелять так, чтобы выбивать в рамках установленных ограничений то, в чем у Путина самая острая нехватка - людской ресурс. Нужна доктрина такой современной ассиметричной войны, необходимы реформы в армии для такой войны 21-го века, и надо вести народ по долгому и тяжелому пути борьбы за свою свободу. История доверила нашему поколению такую честь...

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Крим Росія бойовики на Донбасі Донбас ДНР ЛНР Молдова Путін Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Арестович
    Олексій Арестович

    військовий експерт

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ