Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло

По колу

Заходимо на 155-е коло. Знову «держпереворот» (заява Путіна на полях ШОС) як причина війни. Витягли геть з нафталіну «легітимного» з євроатлантичними «розмірковуваннями». Залишилось ще Дорогомилівський суд з його рішенням про «держпереворот» доєднати. І все буде as usual.

А по ходу Ушаков зробив «морду цеглиною» щодо перспективи трьохсторонньої (Україна-США-Росія) зустрічі на лідерському рівні. Мовляв, Трамп неправильно зрозумів Путіна на Алясці. І силовий шантаж РФ триває.

Не лише гарячий в Україні, а й гібридний щодо Європи. Із останнього – літак з Урсулою фон дер Ляєн, який через блокування GPS- сигналу (у чому влада Болгарії підозрює Росію) здійснив посадку за паперовими картами.

Ну і Китай з антизахідним ідеологічним порядком як реальний вигодонабувач від світового хаосу та недієвості міжнародного права.

Тобто, замість «зустрічі на Ельбі» (маю на увазі тих, хто реально, на рівні дій, а не лише слів, проти війни) маємо затягування часу (з боку субʼєкта агресії РФ) та просування бачення світовлаштування з боку Китаю.

Одним словом: дасть уже хтось у морду агресивному російському режиму чи будемо заходити на чергове коло?