Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Чергове коло агресивного режиму Путіна
фото з відкритих джерел

По колу 

Заходимо на 155-е коло. Знову «держпереворот» (заява Путіна на полях ШОС) як причина війни. Витягли геть з нафталіну «легітимного» з євроатлантичними «розмірковуваннями». Залишилось ще Дорогомилівський суд з його рішенням про «держпереворот» доєднати. І все буде as usual.

А по ходу Ушаков зробив «морду цеглиною» щодо перспективи трьохсторонньої (Україна-США-Росія) зустрічі на лідерському рівні. Мовляв, Трамп неправильно зрозумів Путіна на Алясці. І силовий шантаж РФ триває.

Не лише гарячий в Україні, а й гібридний щодо Європи. Із останнього – літак з Урсулою фон дер Ляєн, який через блокування GPS- сигналу (у чому влада Болгарії підозрює Росію) здійснив посадку за паперовими картами.

Ну і Китай з антизахідним ідеологічним порядком як реальний вигодонабувач від світового хаосу та недієвості міжнародного права.

Тобто, замість «зустрічі на Ельбі» (маю на увазі тих, хто реально, на рівні дій, а не лише слів, проти війни) маємо затягування часу (з боку субʼєкта агресії РФ) та просування бачення світовлаштування з боку Китаю.

Одним словом: дасть уже хтось у морду агресивному російському режиму чи будемо заходити на чергове коло?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна путін Китай росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коваленко: Москва зможе далі лякати «Орєшніком» у Білорусі
Скасовано мораторій на ракети середньої дальності у РФ: що це означає
5 серпня, 06:54
Сибіга звернулся до партнерів щодо зустрічі Трампа з Путіним
Поступки провокують нову агресію РФ. Сибіга застеріг партнерів
10 серпня, 12:01
Трамп заявив, що хоче припинення вогню і найкращу угоду для обох сторін
Чому США не запровадили вторинних тарифів проти РФ? Пояснення Трампа
11 серпня, 20:24
У Сизрані є влучання у НПЗ
У Самарській області безпілотники уразили НПЗ
15 серпня, 05:19
На борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч
Зустріч Трампа і Путіна. Перший кремлівський літак вже прибув на Аляску
14 серпня, 18:05
Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський
Зеленський відповів на територіальні вимоги Путіна
17 серпня, 16:20
Уряд також готується до запуску другого етапу цифровізації військово-лікарської комісії
Уряд планує запустити сервіс «е-ТЦК»
19 серпня, 12:27
Зеленський задоволенний розмовою з Трампом
Зеленський про зустріч із Трампом: це була наша найкраща розмова
18 серпня, 22:23
Аналітики ISW вказують, що вторинні тарифи можуть завдати Росії значних валютних втрат
ISW: Росія збільшила знижки на нафту через санкційний тиск
21 серпня, 05:08

Олеся Яхно

Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
Ось така нова Ялта-2
Ось така нова Ялта-2
У росіян «вус відклеївся»
У росіян «вус відклеївся»
Російські гроши працюватимуть на оборону України
Російські гроши працюватимуть на оборону України
Чому США не підтримали спільне комюніке G7?
Чому США не підтримали спільне комюніке G7?
Трампу час визнати, що його підхід до миру з Росією не працює
Трампу час визнати, що його підхід до миру з Росією не працює

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
17K
Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному – ЗМІ
13K
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
5518
Економіст Іноземцев розкрив арифметику російської воєнної економіки
4561
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Сьогодні, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Сьогодні, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
Вчора, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергію: ДТЕК поділився алгоритмом
31 серпня, 00:00

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua