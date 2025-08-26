Головна Думки вголос Олеся Яхно
Олеся Яхно Політтехнологиня

Ось така нова Ялта-2

І в 90-х, і в нульових, Захід не претендував на те, щоб якось обмежувати вплив Росії у регіоні
В контексті обговорення гарантій безпеки

Уже зараз, на стадії обговорення, можна констатувати нові реалії. Якщо усі ці понад 30 років з моменту розвалу Радянського Союзу, фактично до повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, саме Росія сприймалась як гарант від хаосу на пострадянському просторі, то зараз усе навпаки. Росія продукує хаос. І не лише у пострадянських країнах, а й у Європі та рівні глобальних правил загалом.

І в 90-х, і в нульових, Захід не претендував на те, щоб якось обмежувати вплив Росії у регіоні. Просто у самої РФ не було достатньо мотивації вибудовувати стосунки на взаємовигідній основі, бо це потребувало змін і в самій РФ. В результаті, Кремль пішов шляхом війни та зламу світової системи. І дійшов до того, що перетворив Росію на країну, яка продукує хаос та агресію. Країну, яка з гаранта безпеки (як це було у Будапештському меморандумі та вважалось неофіційною роллю постійних членів Радбезу ООН), перетворилась на країну, від якої потрібні гарантії безпеки.

Ось така нова Ялта-2, якої так прагнули у РФ.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
