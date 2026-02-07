Головна Думки вголос Олеся Яхно
search button user button menu button
Олеся Яхно Політтехнологиня

Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Завдання у тому, як змусити РФ прийняти варіант зупинки військових дій
фото: depositphotos.com

Розвиток переговорів з РФ. Чотири можливих напрямки

Щодо переговорів. Є чотири можливих напрямки, розвиток чи не/розвиток яких залежить у тому числі від участі РФ.

  1. Безкінечне забалаболювання процесу, як це було за скомороха Мединського.
  2. Тактика рішень в окремих сферах (гуманітарні питання, короткострокові перемирʼя).
  3. Всеосяжне перемирʼя, як перший етап руху до миру.
  4. Комплекс політичних рішень, більшість із яких (якщо ми говоримо про вимоги РФ) носить надуманий/гібридний характер, мета яких – не сталий мир, а зневолення (політичний контроль) України та ослаблення Європи/західних альянсів.

Цілком прогнозовано, що Росія традиційно впадає у перший та четвертий пункти. Бо перший тип поведінки – імітація переговорного процесу – мав на меті виключно затягування часу та уникнення більших санкційних інструментів. Четвертий же – зводиться до тих самих «першопричин», які, по суті, є відмовкою від зупинки військових дій та продовження війни під надуманими приводами, яким був і її початок, коли винуваті усі, окрім самої РФ.

У цьому контексті те, що російська делегація за своїм складом не носить відверто глузливий імітаційний характер – це, принаймні, натяк на рух. Ознака того, що безкінечно включати трололо по відношенню до США уже неможливо. Для нас результат в окремих сферах (зокрема, звільнення заручників) – це завжди значимо. Але питання у тому, як перейти до третього пункту, до реального обговорення зупинки військових дій, замість прагнення РФ присипати пильність США обіцянками короткострокових перемирій.

У цьому сенсі навіть наявність політиків у складі російської делегації не змінить ситуацію. Бо весь комплекс протиріч та різних підходів сторін зберігається, і нікуди не зникне. Завдання у тому, як змусити РФ прийняти варіант (як єдино можливий вихід із війни) зупинки військових дій, і далі пошуку політичних рішень. Саме тому і йдеться про дві можливі угоди – окремо України із США і окремо Росії із США.

Бо ніяка політична угода між сторонами на цьому етапі не проглядається, від слова взагалі. Але точкою сходження має бути перемирʼя та складові забезпечення його сталості. І тут, хотілося б сподіватись, що переговорний досвід майже у рік уже наочно виявив, що є працюючим, а що ні, відтак – на які засоби та механізми треба спиратись, щоб досягти результату.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія переговори війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Командувач Європейського командування США провів серію зустрічей зі старшими військовими представниками Росії та України
США та Росія домовилися відновити військових діалог на високому рівні
5 лютого, 17:02
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
Генсек НАТО розкрив втрати російської армії у грудні 2025
22 сiчня, 05:38
РФ атакувала вночі Україну
Масована атака РФ на Україну: президент відзвітував про ситуацію в регіонах
20 сiчня, 10:15
НАТО скликає екстрене засідання щодо війни в Україні
Начальники генштабів НАТО обговорять фронт і подальшу допомогу Україні
19 сiчня, 15:10
Другий рік Трампа відрізнятиметься від першого хоча б тим, що Білому дому доведеться розгрібати цілий пласт проблем, які за 2025 рік нова адміністрація значною мірою створила сама
Підсумки «року Трампа»
19 сiчня, 14:04
Роджер Вікер стверджує, що глава Кремля неодноразово демонстрував, що не зацікавлений у мирних переговорах
«Він з того ж тіста, що й терористи в усьому світі». Американський сенатор розкритикував Путіна
16 сiчня, 09:35
ЄС урізав нафтову стелю для Росії
ЄС посилив обмеження на експорт російської нафти
15 сiчня, 10:23
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
1-й корпус НГУ «Азов» отримав від Ахметова партію дронів на 214 млн грн
14 сiчня, 11:23

Олеся Яхно

Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час
Імітація переговорів: чому Росія знову тягне час
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
Знову «держпереворот», знову «легітимний». Путін заходить на чергове коло
Ось така нова Ялта-2
Ось така нова Ялта-2
У росіян «вус відклеївся»
У росіян «вус відклеївся»
Російські гроши працюватимуть на оборону України
Російські гроши працюватимуть на оборону України

Новини

В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
Вчора, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
Вчора, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Вчора, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
5 лютого, 17:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua