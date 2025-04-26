РФ вночі атакувала Україну ракетою «Онікс» та понад 110 дронами

Повітряні сили відзвітували про нічну атаку дронів

У ніч проти 26 квітня 2025 року противник атакував Україну протикорабельною ракетою «Онікс», двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, 114-ма ударними БпЛА. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил, передає «Главком».

Дрони запускали з Курська, Міллерова, Орла та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

«Станом на 10:00 підтверджено збиття 66 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни», – йдеться в повідомленні.

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня російський безпілотник влучив у житлову девʼятиповерхівку у Кам’янському у Дніпропетровській області. Горіли квартири. Всі служби на місцях. За попередньою інформацією, постраждали троє, серед них – дитина.

У Кропивницькому є руйнування внаслідок ударів. Є інформація про розбиті складські приміщення. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

До слова, триває 1158-й день повномасштабної війни.