Яка Росія могла б влаштувати Україну

Позиція «чекати, поки РФ розвалиться», може, і подобається якійсь частині суспільства, але не є дієвою

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В России постоянно говорят о том, какой не должна быть Украина (то язык, то церьковь, то куда интегрироваться-не интегрироваться, то какие законы надо принимать-не принимать и тд). Вплоть до того, что и государства такого нет.

Список требований России к Украине после развала СССР, если проанализировать заявления различных представителей российской власти, содержит следующие позиции:

1. Украина не занимается возвращением Крыма.

2. Украина не вступает в среднесрочной перспективе в НАТО, а также фиксирует максимум евроинтеграции на уровне Соглашения об ассоциации с ЕС.

3. Украина не форсирует инициативу по созданию единой поместной православной церкви (это уже неактуально).

4. Украина уходит от унитарного устройства государства, к такому, который позволил бы России углублять / играть на ментальной разнице (реальной или пропагандистски раздутой) между отдельными регионами. Отсюда – насильственное навязывание особого статуса ОРДЛО.

5. Украина признает лидерство РФ на постсоветском пространстве, и не то, что не претендует на этот статус, но и должна согласовывать с Россией свои значимые геополитические шаги.

И мне всегда было странно, почему Украина никогда четко не артикулировала позицию относительно того, а какая Россия как сосед отвечала бы нашим интересам, и только реагировала на те или иные шаги РФ – газовые и торговые войны, шантаж по вступлению/не вступлению в Таможенный союз и ЕС/НАТО, а с 2014 года – ещё и военный шантаж.

Позиция «ждать, пока РФ развалится», может, и нравится какой-то части общества, но не действенная. Да и рисков, если даже представить, что такой вариант (который я лично считаю нереалистичными, в коротко- и среднесрочной перспективе так точно) реализуется, не меньше, чем в случае агрессивной России. Не прогнозированная и для себя самой Россия – не меньший риск.

Так вот я считаю, что мы должны четко сформулировать подходы относительно того, какая Россия может устраивать Украину. Они могут быть, например, такими:

1. Россия – не империя, а современное государство, которое занимается, прежде всего, своими внутренними вопросами.

2. Россия, которая адекватно и четко понимает свое место в современном мире. Это большая, богатая страна со значительными природными ресурсами и человеческим потенциалом, но без претензий на исключительное лидерство в регионе – просто потому, что Россия пошла по пути удержания своего лидерства на постсоветском пространстве за счёт силовой компоненты/ создания конфликтов на постсоветском пространстве.

3. Россия, которая воспринимает границы Украины, как и других постсоветских стран, в пределах 1991 года. Россия, которая придерживается обязательств в рамках международного права.

4. Россия, которая не спекулирует на культуре и истории, не использует исторические символы, события, память как инструмент расколов в других странах.

5. Россия – сосед, который мыслит категориями взаимовыгодных конкретных проектов в той или иной сфере экономики или культуры, а не категориями использования экономического ресурса или ресурса «мягкой силы» (языка, религии) с целью политического давления и шантажа Украины / других постсоветских стран.

Джерело: блог Олесі Яхно

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