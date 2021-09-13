Речник Путіна назвав українців і росіян «родичами»
У Кремлі вважають, що «все одно ми всі слов'яни»
Пєсков оцінив відносини України і Росії
Між українським і російським народами зберігаються дружні стосунки, хоча кількість «обдурених пропагандою» українців збільшується. З такою заявою виступив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ.
«Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз «дружба» з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом. Нехай там зростає кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію», – сказав він.
При цьому Пєсков наголосив, що незважаючи ні на що, українці і росіяни є «родичами».
«Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі», – заявив представник російського президента.
Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.
Також Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».
Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.