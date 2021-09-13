Речник Путіна назвав українців і росіян «родичами»

У Кремлі вважають, що «все одно ми всі слов'яни»

Пєсков оцінив відносини України і Росії

Між українським і російським народами зберігаються дружні стосунки, хоча кількість «обдурених пропагандою» українців збільшується. З такою заявою виступив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ.

«Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз «дружба» з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом. Нехай там зростає кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію», – сказав він.

При цьому Пєсков наголосив, що незважаючи ні на що, українці і росіяни є «родичами».

«Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі», – заявив представник російського президента.

Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

Також Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.