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    Речник Путіна назвав українців і росіян «родичами»

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    У Кремлі вважають, що &laquo;все одно ми всі слов'яни&raquo; - Речник Путіна назвав українців і росіян «родичами»

    У Кремлі вважають, що «все одно ми всі слов'яни»

    Фото: rferl.org

    Пєсков оцінив відносини України і Росії

    Між українським і російським народами зберігаються дружні стосунки, хоча кількість «обдурених пропагандою» українців збільшується. З такою заявою виступив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у інтерв'ю білоруському телеканалу ОНТ.

    «Ви самі знаєте, наприклад, яка у нас зараз «дружба» з Україною. Але це не означає, що ми втратили свої родинні стосунки з українським народом. Нехай там зростає кількість обдурених пропагандою людей, які вже починають ненавидіти Росію», – сказав він.

    При цьому Пєсков наголосив, що незважаючи ні на що, українці і росіяни є «родичами».

    «Все одно ми всі слов'яни, і ми дійсно родичі», – заявив представник російського президента.

    Раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в черговий раз пояснив, чому перемовини тет-а-тет з Зеленським наразі неможливі.

    Також Зеленський 10 вересня заявив, що допускає ймовірність повноцінної війни з Росією. На його думку, це була б «найбільша помилка».

    Натомість Кремль відповів на слова Зеленського про повномасштабну війну з РФ.

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    Теги: Росія Путін політика українці Україна
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    Речник Путіна назвав українців і росіян «родичами»