Якою буде політика нової влади Німеччини щодо України

Для України важливим, насамперед, є питання безпеки

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Украина-Германия

Новый канцлер Германии Олаф Щольц, выступая со своей первой правительственной речью, предостерег Россию от нарушения украинских границ и пообещал единство ЕС по этому вопросу.

Цитата из речи: в этом вопросе: «Если не все поняли, позвольте мне повторить то, что говорила моя предшественница: за любое нарушение территориальной целостности придется заплатить высокую цену. И мы будем говорить здесь одним голосом с нашими европейскими партнерами и трансатлантическими союзниками».

Если говорить о новой коалиции и политике Германии, то для Украины важен, прежде всего, вопрос безопасности.

В общеевропейском контексте интересно, сохранит ли Германия свое лидерство в ЕС. Думаю, сохранит. И не только потому, что Германия – самая крупная экономика в ЕС. Но и в целом из-за того, какие вызовы сегодня стоят перед блоком. Правда, новые вызовы требуют и пересмотра политики по ряду направлений.

Шольц ранее неоднократно говорил о необходимости новой Ostpolitik, делая отсылки к стратегии Холодной войны в отношении СССР, которую проводил Вилли Брандт. По словам Шольца, есть хорошая традиция, которую заложил Брандт, в вопросе общей безопасности Европы – это приверженность идее того, что границы Европы больше не могут быть изменены силой. Поэтому важно продемонстрировать России, что Европа выступает единым фронтом и что европейская интеграция будет продолжаться.

Позитивом можно считать то, что во время встречи Джозефа Байдена с Владимиром Путиным президент США озвучит общую со странами ЕС позицию.

Это можно считать позитивом для Украины. Но понимает ли новый канцлер намерения российской стратегии, когда Путин не только хочет восстановить собственную империю, но надеется подорвать НАТО и вызвать раздоры в ЕС? Это уже к вопросу об СП-2, разделяющего блок внутри, и фронтменом которого от Германии стал бывший канцлер Герхард Шредер?

Правда, следует отметить, что само по себе назначение Анналены Бербок (партия Зеленых) во главе МИДа может означать начало нового периода германской дипломатии. Тем более, что через несколько недель Германия будет председательствовать в G 7. Хорошая площадка и возможность для Германии продемонстрировать обновлённый подход к международной политике.

Кроме внутренних задач, прописанных в коалиционном соглашении как приоритеты и озвученных Шольцем, не менее важный является блок вопросов, касающихся корректировки политики на уровне взаимоотношений внутри ЕС в целом. Это необходимость повышения единства внутри ЕС (баланс между внутренними интересами, как с СП-2, и интересами блока), новая оборонная политика, новая миграционная политика, более четкая политиков в отношении России и Китая, последствия брекзита, пандемия ковида.

Джерело: блог Олесі Яхно

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