Ексзаступник МВС Гогілашвілі живе в одному маєтку з головою української розвідки – ЗМІ

Буданов та Гогілашвілі можуть жити в одному будинку

ЗМІ повідомляли про можливу наявність в Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Російської Федерації

Родина колишнього міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі, звільненого через інцидент зі співробітниками правоохоронних органів, ймовірно, може проживати у приватному будинку у селі Хотів під Києвом по сусідству з керівником Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим і помічницею президента Марією Левченко та її чоловіком. Про це йдеться у розслідуванні, оприлюдненому виданням «Слідство.Інфо».

Як зазначають журналісти, протягом кількох місяців їм вдалося неодноразово зафіксувати, як із території маєтку, де мешкає Гогілашвілі та його дружина Марія Левченко, виїжджав чорний автомобіль марки Volvo із номерами прикриття у супроводі позашляховика Nissan, який теж використовував номери прикриття, що не дозволяють ідентифікувати особу власника авто. При цьому відповідні номери можуть застосовувати для безпеки осіб, яких охороняють державні служби.

Також розслідувачі помітили, як перед виїздом Volvo територію уважно обстежували кінологи із собакою. Журналісти з’ясували, що автівки, на яких приїздили кінологи, належать до автопарку одного із підрозділів Служби безпеки України.

Згодом вони зафіксували той самий кортеж із номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони, розташованого на Рибальському острові. Після ретельного аналізу соціальних мереж розслідувачам вдалося опосередковано встановити особу пасажира чорного Volvo.

«Як зʼясувалося, Олександр Гогілашвілі, Марія Левченко та її сестра у соцмережах дружать з Маріанною Будановою – дружиною головного військового розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року. Тож охоронюваною особою, що пересувається у кортежі із посиленими заходами безпеки, ймовірно, є саме головний розвідник України», – йдеться у публікації.

Як зазначають журналісти, при цьому Кирило Буданов майже півтора року очолює Головне управління розвідки, яке є одним із найважливіших органів у боротьбі з російською агресією.

«В умовах високого ризику нападу Росії на Україну вже цієї зими роль Буданова важко переоцінити», – зауважують розслідувачі.

При цьому раніше ЗМІ повідомляли про можливу наявність в Олександра Гогілашвілі паспорта громадянина Російської Федерації.

«Тож з огляду на ймовірне російське громадянство Олександра Гогілашвілі, спільне проживання з ним керівника військової розвідки може становити загрозу для національної безпеки України», – наголошують журналісти.

На момент публікації матеріалу у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони не відповіли журналістам видання на запит щодо спільного проживання керівника ГУР з імовірним громадянином Росії.

Раніше повідомлялося, що родину скандального Гогілашвілі охороняє спецпідрозділ СБУ «Альфа».

Як відомо, 12 грудня уряд оприлюднив документ про звільнення Гогілашвілі.

Нагадаємо, 10 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі поскандалив із правоохоронцями на блокпості в Краматорську.

Уже 11 грудня міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав наказ про тимчасове відсторонення свого заступника Олександра Гогілашвілі.

Пізніше стало відомо, що це не перша суперечка. З’явилося відео скандалу Гогілашвілі із патрульними у Києві.

Згодом президент Володимир Зеленський попросив Кабінет Міністрів розглянути питання про звільнення заступника очільника Міністерства внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі у зв’язку з інцидентом за його участю на блокпосту в Донецькій області.

До слова, у жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський нагородив заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі орденом «За заслуги»» III ступеня.

Раніше повідомлялося, що заступник голови Міністерства внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі прокоментував свою сварку із правоохоронцями на блокпосту у Краматорську. Він заявив, що хоче вибачитися за надмірну емоційність.

Як повідомлялося, на Банковій зріє черговий скандал через дружину скандального заступника міністра Гогілашвілі.

Додамо, що Росія підтвердила: у скандального заступника глави МВС Гогілашвілі чинний паспорт РФ.