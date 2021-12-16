Байден анонсував нову тривалу розмову з Путіним

Джозеф Байден хоче провести ще одні перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним

Президент США повідомив про можливість нової тривалої розмови з очільником Кремля

Президент США Джо Байден збирається взяти участь у ще одних американо-російських переговорах. Стенограму його відповіді журналістам опубліковано на сайті Білого дому.

Один з кореспондентів запитав Байдена, чи є необхідність у ще одному саміті США і РФ.

«У нас буде тривала розмова», – відповів очільник Білого дому.

Також прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив у коментарі «Тасс», що можливість розмови існує, але терміни поки не визначено.

Минулого тижня Росія анонсувала нові переговори Путіна та Байдена.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

У власних коментарях після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Як виявилося, Росія вже допускає участь США у «нормандському форматі».