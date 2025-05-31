Повернувся з-за кордону, щоб піти до війська. Згадаймо сержанта Миколу Грицюка
9 березня 2022 року захисник був мобілізований до лав Збройних сил України
Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Грицюка.
50-річний сержант Микола Грицюк помер у Сумській області 20 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.
Микола Васильович Грицюк народився 16 лютого 1975 року у селі Білашів, що на Рівненщині. Навчався у Білашівській школі, а згодом – у ВПУ міста Острог.
Працював за кордоном, у Польщі. У березні 2022 року повернувся додому. За декілька днів він отримав повістку і 9 березня був мобілізований до лав Збройних сил України.
«Микола був добрим, щирим, неконфліктним чоловіком, який завжди приходив на допомогу іншим. Не цурався рідних, завжди піклувався про сім’ю. Найбільшою його любов’ю були син і внук. Для нього це було найбільше щастя… Він був моєю опорою», – каже сестра.
На жаль, 50-річний сержант Микола Грицюк помер у Сумській області 20 травня 2025 року.
Прощання із Миколою Грицюком відбулося 24 травня на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали захисника на кладовищі «Нове».
У героя залишилися син, невістка, внук, сестра та два брати.
«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.
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