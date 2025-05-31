Повернувся з-за кордону, щоб піти до війська. Згадаймо сержанта Миколу Грицюка

До війни Микола Грицюк працював за кордоном, у Польщі

9 березня 2022 року захисник був мобілізований до лав Збройних сил України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Миколу Грицюка.

50-річний сержант Микола Грицюк помер у Сумській області 20 травня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Микола Васильович Грицюк народився 16 лютого 1975 року у селі Білашів, що на Рівненщині. Навчався у Білашівській школі, а згодом – у ВПУ міста Острог.

Працював за кордоном, у Польщі. У березні 2022 року повернувся додому. За декілька днів він отримав повістку і 9 березня був мобілізований до лав Збройних сил України.

9 березня 2022 року Микола Грицюк був мобілізований до лав Збройних сил України фото: Рівненська міська рада/Facebook

«Микола був добрим, щирим, неконфліктним чоловіком, який завжди приходив на допомогу іншим. Не цурався рідних, завжди піклувався про сім’ю. Найбільшою його любов’ю були син і внук. Для нього це було найбільше щастя… Він був моєю опорою», – каже сестра.

На жаль, 50-річний сержант Микола Грицюк помер у Сумській області 20 травня 2025 року.

Прощання із Миколою Грицюком відбулося 24 травня на Майдані Незалежності у Рівному. Поховали захисника на кладовищі «Нове».

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Прощання із захисником України Миколою Грицюком фото: Рівненська міська рада/Facebook

У героя залишилися син, невістка, внук, сестра та два брати.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.