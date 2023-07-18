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Юрій Богданов радник Голови у Дніпропетровській ОДА

Неприємна правда чи жахлива брехня? Вчимося розрізняти

glavcom.ua
Фраза «я кажу людям неприємну правду» – це перша ознака того, що людина зараз почне брехати і маніпулювати
фото з відкритих джерел

Трохи про пропаганду і мотивацію

Дисклеймер. Російські дрони реально проблема. Яку треба і можна компенсувати. Як і дофіга інших проблем про які треба компетентно і виважено говорити. Тільки в падучій ви рівно ніяк нікого не вирішите.

  1. Мотивація через страх і ниття не працює для 90% популяції. «Якби люди знали страшну правду (під правдою розуміється виключно чорнуха і негатив при ігноруванні позитиву), вони б більше донатили/записувалися в добровольці, а не осе оце». Нє, люди або ігнорували б. Або сиділи б охопивши коліна і впадали у відчай і ступор.
  2. «Ми використовуємо сюжет російської пропаганди бо нас не чують! І що що там брешуть?». Коли ви використовуєте інформацію джерела, ви легітимізуєте джерело. Ви маніпулюєте суспільною свідомістю з використанням нерелевантного джерела. А потім, коли там розкажуть, що українці їдять дітей і що росіяни спалили 100 Леопардів, ви самі будете у пастці заперечення. Бо самі ж легітимізували джерело.
  3. Продукт тези 1 і тези 2. Якщо ви розганяєте тезу «у Росії майже без кінця ресурсу» в розрахунку на те, що ви когось цим мотивуєте чи поверните «у реальність» – ви абсолютно не розумієте як це працює. Бо якщо людина не бачить перспектив завершення і досягнення мети, а бачить тільки самовбивичий шлях – вона впадає у відчай і зневіру. Вражаюча більшість людей. Крім того, що це тупо неправда.
  4. Фраза «я кажу людям неприємну правду» – це перша ознака того, що людина зараз почне брехати і маніпулювати. Через своє уявлення про те що вам корисно. Просто тому що правда не потребує виділення лапками. Світ влаштований складно. Завжди. Якщо вам не розкривають цю складність – картина вже не повна.
  5. За рівнем ефективності шапкозакидання і «все погано все пропало» мають приблизно однаковий результат. Поганий. Ті люди, які щиро кажуть що пишуть і знімають чорнуху, щоб «урівноважити марафон» увесь час ігнорують неприємну істину. У вас різні аудиторії. Ви просто демотивуєте різні групи людей.
  6. Чи треба розповідати про проблеми? Треба. Але не можна годувати свою аудиторію тільки і виключно проблемами і «зрадами», переважно вигаданими чи гіпертрофованими. Ви шкодите цим.
  7. Гіркін нам так подобається не тому що він «каже правду про проблеми росіян». Ні, він не каже і провини правди. І він продовжує брехати, поширювати теорії змов і власний ідіотизм. Він нам так подобається тому що працює демотиватором, що не розуміє наслідків власних дій. Не треба бути як Гіркін.
  8. А, і на завершення. В країні зараз третина населення (тих хто лишився) – пенсіонери 60+. Вони переважно і дивляться «позитивний телевізор», і слухать «позитивне радіо». Якого ви ефекту хочете досягти, закликаючи саме їм донести «страшну правду» (ні)? Трохи раніше довести іх до смерті чи додатково навантажити і так перевантажену медичну систему? Вони вам вже не повоюють і особливо не надонатять.

Можу ще продовжувати, але піду попрацюю.

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Джерело
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Теги: ЗМІ пропаганда інформаційна війна

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